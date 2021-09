Cassano non risparmia Immobile: “Non sa giocare a calcio e ha paura” La Nazionale di Mancini ha il mal di gol: fa gioco, finalizza poco. Ha pagato lo scotto di questa pecca anche contro Bulgaria e Svizzera. Antonio Cassano ha messo il dito nella piaga tenendo nel mirino Ciro Immobile: “Ha fatto 150 gol con la Lazio. Ma quando gli dai palla non la vuole, gli scotta”.

Le partite contro Bulgaria e Svizzera hanno messo in evidenze tutte le pecche dell'Italia di Roberto Mancini che fa gioco, costruisce anche ottime azioni da rete ma si perde sul più bello. Non coglie l'attimo e manca il gol. È successo a Berardi nella sfida con gli elvetici ma il copione s'è ripetuto anche in altre occasioni nel recente passato, Europei compresi. Non c'è un 9 vero, di quelli che la buttano dentro alla prima occasione, di quelli che in area di rigore hanno furbizia e presenza ‘scenica', di quelli che da soli fanno reparto e quando affondano i colpi fanno male.

Due match, l'uno il rimpianto dell'altro. Due punti, frenata in classifica e crociati che diventano una sorta di spauracchio come lo è stata la Svezia prima che si tramutasse in incubo a San Siro. La squadra di Yakin può recuperare nella classifica del Gruppo C e piazzarsi in vetta in virtù delle partite che ha ancora da giocare poi a metà novembre si regoleranno i conti nello scontro diretto allo Stadio Olimpico di Roma. E in quell'occasione nulla si potrà sbagliare per conservare il primo posto che vale anche l'accesso diretto alla Coppa del Mondo evitando lo scomodo cammino nei playoff.

Nell'intervento alla Bobo TV Antonio Cassano ha ripercorso le prestazioni degli Azzurri in queste ultime due partite. L'ex talento barese lo ha fatto alla sua maniera, senza peli sulla lingua ed esprimendo critiche molto forti nei confronti di Ciro Immobile che appare forte nella Lazio ma l'ombra di sé in Nazionale.

L'Italia pratica un calcio meraviglioso ma ci manca un 9 – le parole di FantAntonio -. Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi… e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell'attacco.

Ed è a questo punto che Cassano chiama in causa la punta dei biancocelesti e il suo rendimento palesemente discordante tra campionato e maglia dell'Italia. Definisce la mancanza di un centravanti di un certo tipo come un grandissimo problema, facendo ironia sul fatto che anche un Vieri a fine carriera avrebbe fatto meglio.