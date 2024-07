video suggerito

Cassano mascherato da gatto per la sua festa a sorpresa, lo bacia Gigi D’Alessio spacciato per donna La moglie di Antonio Cassano ha organizzato una sorpresa al barese nel giorno dei suoi 42 anni, portandolo bendato al concerto di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano lo ha baciato con trasporto mentre era mascherato da gatto e intanto Carolina gli diceva: “È una bella ragazza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Venerdì scorso Antonio Cassano ha compiuto 42 anni, un giorno speciale che sua moglie Carolina Marcialis ha voluto rendere indimenticabile organizzando una festa a sorpresa con qualche migliaio di invitati: gli spettatori del concerto di Gigi d'Alessio ad Asti, che era in programma proprio il 12 luglio. Una volta lì, il barese – bendato con una maschera da gatto – è stato avvicinato dal suo grande amico Gigi prima del concerto. Il 57enne cantautore partenopeo lo ha baciato con trasporto, mentre Carolina diceva che era "una bella ragazza". Una volta toltosi la maschera, Fantantonio è esploso in una risata assieme a D'Alessio, abbracciandolo fraternamente.

Il 12 luglio 1982 non è una data qualsiasi per il calcio italiano: quel giorno la nazionale azzurra allenata da Enzo Bearzot vinse il Mundial spagnolo, scolpendo il nome di Paolo Rossi nell'Olimpo del pallone. In quelle stesse ore a Bari nasceva uno dei talenti più cristallini mai visti sui nostri campi, peraltro non supportato da quella testa giusta che avrebbe fatto di lui un campione assoluto. Cassano è sposato con Carolina dal 2010, il loro è un legame solidissimo dal quale sono nati due figli, Cristopher nel 2011 e Lionel due anni dopo.

Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis e i due figli Cristopher e Lionel

Cassano bendato con una maschera da gatto: arriva Gigi D'Alessio a sorpresa e lo bacia

La moglie dell'ex calciatore ha dunque pensato di organizzare una bella sorpresa per il suo Antonio: lo ha bendato con una maschera da gatto e lo ha portato ad Asti – distante poco più di un centinaio di chilometri dalla dimora ligure della famiglia Cassano – per assistere assieme a tutta la famiglia al concerto del grande amico Gigi D'Alessio. Il clou della sorpresa è stato prima dell'esibizione del cantante napoletano: Cassano, sempre bendato, è stato avvicinato da Gigi che lo ha abbracciato alle spalle e poi baciato sulla guancia, mentre il barese provava a capire chi o cosa fosse quell'entità che lo stava ricoprendo d'affetto.

Leggi anche Malen segna mentre in campo lanciano scarpe da ginnastica: il portiere della Romania deve liberarsene

Carolina: "È una bella ragazza". Antonio: "No, no"

Fantantonio ha dunque cominciato a tastarlo con le mani, prima su una mano, poi su una gamba, infine sul volto e sui capelli. "È una bella ragazza", gli diceva intanto Carolina, ma al tatto ben presto Cassano ha capito che le cose non stavano esattamente così: "No, no". Toltosi la maschera, ha visto il suo caro amico Gigi ed è stata gioia pura di entrambi, tra risate, abbracci e baci.

Davvero una sorpresa ben riuscita quella di Carolina, che poi ha portato il marito al concerto di D'Alessio, che era ospite della seconda serata di Astimusica: qui Cassano ha ricevuto il classico coro "tanti auguri a te", lanciato dal cantante e condiviso da tremila spettatori. "Ti ho organizzato una festa a sorpresa con pochi intimi", ha aggiunto Gigi. Sicuramente uno dei compleanni più divertenti e da ricordare per l'ex fantasista di Bari Vecchia.