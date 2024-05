Cassano distrugge Galeone per un paragone: “Si sveglia dall’oltretomba e parla, ma cosa ha visto?”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Cassano contro Giovanni Galeone. Nel corso del podcast ‘La Fiera del Fútbol' insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, FantAntonio si scaglia proprio contro l'ex allenatore, mentore di Massimiliano Allegri. Cassano nel corso della discussione sul gioco mostrato da Xabi Alonso quest'anno con il suo Bayer Leverkusen, si è soffermato su alcune dichiarazioni espresse proprio qualche giorno fa da Galeone in un'intervista al Corriere di Bologna. L'ex allenatore aveva espresso il suo pensiero circa il calcio espresso dall'allenatore spagnolo.

"Qualcuno deve avergli mandato le cassette del mio Pescara. Gioca esattamente allo stesso modo: prendere palla e partire“. Cassano è letteralmente esploso dopo aver sentito quelle parole e ha approfittato di questo spazio per rispondere: "La gente si sveglia la mattina dall'oltretomba e inizia a parlare – spiega -. Dice che il Leverkusen copia dal suo Pescara che gioca in contropiede. Ma che c***o di partita ha visto questo, è una follia". Le parole di Cassano fanno esplodere la risata generale di tutti i presenti in studio in quel momento: "Vanno a intervistare uno che non si sa se arrivi dall'oltretomba o dall'aldilà".

Il discorso analizzato in studio sul Leverkusen riguarda principalmente la programmazione fatta dalla società nel riuscire a fare un mercato molto attento: "Alonso ha chiamato Grimaldo, Xhaka, questo dimostra come l'allenatore debba essere fondamentale". Ed è a questo punto che Cassano prende il discorso relativo a Galeone: "Avevo dimenticato che Xabi Alonso, un allenatore 3.0 con De Zerbi, avesse copiato da Galeone – spiega -. La gente si sveglia la mattina dall'oltretomba e inizia a parlare". Risate a non finire per le parole di FantAntonio che poi continua.

"Io pensavo si riferissero al Galeone che sta al porto di Genova quando me l'hanno detto – conclude – In Italia siamo messi così". Non è la prima volta però che Cassano si scaglia contro Galeone. Era già successo lo scorso gennaio 2023 in un discorso riguardante la Juventus e Allegri: "Sento Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre. Ma sono cagate. Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma lui è un genio".

Oltre a Galeone, Cassano in puntata, successivamente si è scagliato anche contro Fabio Capello che è stato il suo grande maestro quando l'ex attaccante barese era ancora in attività. "Io gli voglio molto bene, ce l'ho nel mio cuore, ma in questo momento gli dico che non capisce un c***o perché il suo calcio è andato – spiega -. Quando parla di De Zerbi e del fatto che non abbia vinto si sbaglia perché il calcio non è vincere, ma far emozionare la gente". Cassano conclude il ragionamento su suggerimento di Adani che lo invita a spiegare la sua riflessione: "Lui è ancora attaccato a un calcio di 15 anni fa basato sulla gestione dei campioni e poco speculativo".