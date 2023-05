Cassano demolisce il Milan: “L’Inter non perde neanche se gioca con 7 Primavera” Per Antonio Cassano il Milan non ha nessuna speranza di ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter e approdare in finale.

A cura di Vito Lamorte

"Il Milan per farcela ha bisogno che l'Inter giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche che non ce la faccia. Il Milan è molto ma molto inferiore all'Inter, con Leao o senza". Antonio Cassano è uno che dice quello che pensa senza troppi giri di parole e lo stesso ha fatto a poche ore dal fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan.

Nell'ultimo appuntamento della Bobo TV, in onda su Twitch ogni lunedì, l'ex attaccante ha demolito le speranze della squadra rossonera con parole piuttosto dure dopo il 2-0 della gara d'andata per i nerazzurri: "L'Inter, per non passare il turno, deve fare una catastrofe, e secondo me deve giocare in 7. Dopo quello che ho visto all'andata, dopo l'andamento dell'ultimo mese, e i 2 gol di differenza, con un Milan in condizioni veramente male, secondo me non ci sono possibilità. L'Inter è molto più forte, non c'è possibilità".

La squadra di Simone Inzaghi ha una grandissima occasione di approdare in finale della massima competizione contro ogni tipo di pronostico dopo un sorteggio durissimo per i gironi e un percorso che l'ha vista quasi sempre sfavorita anche nelle sfide ad eliminazione diretta.

L'urna di Nyon ha voluto che le due milanesi finissero nella stessa parte di tabellone e dopo il primo derby italiano tra Milan e Napoli è arrivata la replica della stracittadina meneghina in semifinale a vent'anni dalla prima.

Cassano è convinto che l'Inter ha tutte le carte in regola per non dover temere il Diavolo e usa parole piuttosto perentorie in merito alla sfida: "Io dico che c'è una differenza abissale sotto tutti i punti di vista: come idea di gioco, come stato di forma, l'Inter ha recuperato tutti, pure Lukaku, ha 2 gol di vantaggio, il Milan ha sofferto tutte le partite contro l'Inter. Ci sono tutte le condizioni che rendono questa partita per il Milan impossibile. Al Milan do un 1% di possibilità di ribaltarla. Pronostico? 2-0".