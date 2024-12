Cassano candida De Ketelaere al Pallone d’Oro: “Davanti a lui nel mondo c’è soltanto Yamal”

video suggerito

L'Atalanta non avrà gli infortunati Retegui e Scamacca, ma può sempre contare su De Ketelaere che è diventato ormai la grande certezza di Gasperini. Antonio Cassano non ha nessun dubbio e incorona il belga tra i migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, presagendo per lui un futuro da top internazionale. L'esperienza insipida al Milan è soltanto un ricordo e con i bergamaschi è riuscito finalmente a brillare nel nostro campionato, rispettando le aspettative che porta con sé dall'addio al Bruges.

L'ex giocatore negli studi di Viva el Futbol si sbilancia senza paura sul futuro del belga. Non solo De Ketelaere è sul podio dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, ma addirittura potrebbe concretamente puntare alla vittoria del Pallone d'Oro nei prossimi anni.

La profezia di Cassano su De Ketelaere

L'opinionista è sicurissimo che il belga possa diventare un grandissimo giocatore. In Serie A non ha nessun rivale in questo momento: "È il giocatore più forte della Serie A oggi, quello che mi emoziona più di tutti, è fantastico. Ha un tocco di palla unico nel campionato, ha cambio di passo, salta di testa, ha personalità. Impressiona in Italia ma anche in Europa ormai, perché il suo livello è quello. Potrebbe non giocare al Liverpool con Salah, potrebbe non giocare al Barcellona con Yamal, ma potrebbe giocare invece al Real, al Bayern Monaco".

Poi Cassano ritorna con la mente al suo periodo negativo al Milan: "A Pioli un po’ di colpe devo darle su De Ketelaere, perché ha avuto pazienza con Leao, meno con il belga invece. Quando controlla palla, mi ricorda Kakà, l’ho visto fare solo a lui quel tocco orientato". Che futuro potrebbe avere De Ketelaere? Secondo l'ex giocatore non ci sono dubbi e potrà puntare concretamente al Pallone d'Oro nei prossimi anni: "Penso sia destinato ad andare in squadre top a giocarsi il Pallone d’Oro. Lasciando stare Salah, oggi davanti a De Ketelaere nel suo ruolo c'è solo Yamal per me",