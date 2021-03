La Lazio ha pubblicato ufficialmente un tweet in cui ha specificato che presenterà ricorso dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha comminato un'ammenda di 150mila euro al club e un'inibizione di 7 mesi per il presidente Claudio Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia a seguito della violazione dei protocolli Covid da parte del club biancoceleste in occasione delle partite contro Torino e Juventus. Questo il comunicato del club: "La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e 150 mila euro di multa per la Società, comunica che impugnerà in appello queste decisioni".

Già subito dopo la sentenza, all'Adnkronos, si erano percepite le intenzioni del club biancoceleste con il legale della società, Gian Michele Gentile, che si era detto stupito dall'inibizione al patron Lotito: "Mi meraviglia e stupisce questa inibizione – aveva detto – È una sentenza sbagliata sotto il profilo giuridico". Per poi annunciare ciò che di fatto la Lazio ha poi comunicato ufficialmente tramite il breve tweet di pochi minuti fa: "Ricorreremo alla Corte d'appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale – ha sottolineato Gentile – E se questo non dovesse bastare, anche al collegio di garanzia del Coni. Dopo c'è il Tar e il Consiglio di Stato".

La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è stata infatti netta anche se è stato comunque scongiurato il rischio di una penalizzazione in classifica per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Ad essere punito è stato infagotti il presidente della società biancoceleste, Claudio Lotito, con un periodo di inibizione di 7 mesi, 5 in meno rispetto ai medici sociali Rodia e Pulcini.

(in aggiornamento)