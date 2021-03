È arrivato l'atteso verdetto sul caso tamponi per la Lazio. Il Tribunale Federale Nazionale si è espresso sui casi di violazione dei protocolli Covid interni al club capitolino, punendo il presidente Lotito e i medici sociali Rodia e Pulcini rispettivamente con 7 e 12 mesi di inibizione. La società biancoceleste è stata anche multata di 150mila euro. Scongiurato il rischio di una penalizzazione in classifica per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Si chiude il caso relativo alla violazione dei protocolli Covid da parte della Lazio. Il Tribunale federale nazionale ha punito il presidente della società biancoceleste Claudio Lotito con un periodo di inibizione di 7 mesi. 5 in meno rispetto ai medici sociali Rodia e Pulcini. Nessun provvedimento invece per la squadra di Inzaghi, che non subisce alcuna penalità in classifica (non erano contemplate nelle richieste della procura Figc). Il numero uno laziale può tirare un sospiro di sollievo visto che non perderà la sua carica di consigliere federale.

Perché Lotito non perde la carica di Consigliere federale

Claudio Lotito infatti potrà ricoprire l'incarico di consigliere federale, che aveva riottenuto dopo le elezioni dello scorso febbraio. Il regolamento infatti prevede il decadimento della carica solo in caso di 12 mesi di inibizione in dieci anni. Lotito, già condannato nel 2012 per i fatti di "agentopoli" a due mesi di inibizione, con questi 7 raggiunge quota 9 ed è dunque "salvo".

Cosa significa inibizione e cosa Lotito non potrà fare

Cosa significa inibizione? Cosa comporta questa sanzione per il presidente Lotito? Il numero uno della Lazio dovrà osservare dunque per il periodo di 7 mesi, alcune regole che comprendono il divieto di accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasioni di partite di calcio, anche amichevoli e di altre manifestazioni. In sintesi Lotito non potrà svolgere il suo incarico ufficiale in tutte le circostanze. Arrivederci dunque per lui alla prossima stagione.