Casemiro ricorda la reazione di Ancelotti quando decise di lasciare il Real: “Scoppiò a piangere”

Il centrocampista brasiliano, Casemiro, oggi al Manchester United è ritornato a parlare del suo doloroso addio al Real Madrid, club con cui ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. Era l'estate del 2022 e la corte dei red devils ebbe la meglio, anche grazie ai 60 milioni di euro con cui si presentarono a Florentino Perez per concludere l'affare: "Ci fu solo un momento in cui tentennai. Non l'ho mai detto a nessuno, fu quando entrai nell'ufficio di Ancelotti. Stava piangendo".

Casemiro e il Real Madrid era stato un connubio a dir poco portentoso, prima dell'esperienza in Premier League. In spagna il brasiliano ha conquistato tutto ciò che era possibile vincere a livello nazionale e internazionale, inserendosi tra le leggende del club: cinque Champions League, tre titoli de LaLiga, una Copa del Rey. "Avevo vinto tutto. Non è che non avrei continuato a spingere, ma volevo provare cose nuove. A Madrid non mi hanno lasciato andare via così facilmente, ma volevo imparare una nuova lingua e giocare in un altro campionato" ricorda il brasiliano ai microfoni di El Chiringuito Tv.

Un addio sofferto e commosso che colpì tutto il mondo del Real Madrid anche pubblicamente con la dirigenza, lo stesso Ancelotti e gli ex compagni di squadra emozionati nell'ultimo discorso di Casimiro sulle reti ufficiali del club. Ma c'è anche un aneddoto che il brasiliano non ha mai svelato, fino ad oggi. "Era oramai tutto fatto con il Manchester United e mancava soltanto la firma dopo le visite. Oramai era fatta e a quel punto volevo parlare personalmente con Ancelotti. Non potevo più allenarmi con il Real e a quel punto per parlargli sono entrato nel suo ufficio".

E' in quel momento, ricorda Casemiro, che è stato quasi sul punto di ripensarci e far saltare tutto all'aria: "Non l'ho mai raccontato a nessuno. Mi ricordo ancora tutto, come il giorno, era un venerdì. Sono entrato e dopo aver chiuso la porta mi giro verso il mister e lo vedo piangere. Stava piangendo… Gli dissi: ‘Mister perché stai piangendo? Non puoi metterti piangere…". A quel punti mi rispose: ‘Case, non lo so… voglio solo che tu sappia che ti voglio bene! Non volevo che te ne andassi'".

Poi però la storia racconta del passaggio a Manchester e dell'addio al Real Madrid: "Allo United tutti i hanno trattato con rispetto sin dal primo istante" sottolinea Casemiro che non è per nulla pentito della propria scelta, con i tifosi che lo adorano: "Qui mi trovo molto bene, è tutto fenomenale. Tutto sta andando alla grande, tutto è perfetto. La Premier League è incredibile, è molto bello giocarci. Anche l'adattamento della mia famiglia sta andando bene. Tutto è fantastico e sono felice".