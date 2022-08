Casemiro singhiozza sul palco, Ancelotti crolla in lacrime: il Real Madrid è differente Casemiro giocherà nel Manchester United tra qualche giorno e ha salutato il Real Madrid e i suoi tifosi con una conferenza stampa che ha emozionato tutti, da Florentino Perez a Carlo Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

Casemiro e il Real Madrid si sono salutati tra lacrime e commozione. Il centrocampista brasiliano ha deciso di accettare la corte del Manchester United e nel giro di poche ore è arrivato anche l'accordo tra le due società: dall’affare il club presieduto da Florentino Perez incasserà 70 milioni di euro di parte fissa più vari bonus che possono arrivare fino a 15 milioni.

A differenza delle altre squadre il Real è molto riconoscente nei confronti che hanno lasciato un segno nella sua storia e li celebra come nessun club al mondo: all'interno della strutta della società si creano legami che ha pochi eguali nel mondo, tanto che per le manifestazioni/celebrazioni di addio hanno coniato una formula denominata "Acto institucional de homenaje y despedida".

Per il calciatore brasiliano non è stato facile salutare il Real e i suoi compagni: "Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l'affetto che ho ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto".

Casemiro è stato degli alfieri della Casa Blanca del secondo decennio degli anni 2000 e con questa camiseta ha vinto 18 trofei, che sono stati esposti in occasione della conferenza di addio. Presenti, naturalmente, Florentino Perez e Carlo Ancelotti, che non ha nascosto la sua emozione alle parole del calciatore brasiliano per la squadra e per i compagni.

Il tecnico italiano ha salutato prima e dopo la conferenza il calciatore e non ha nascosto la commozione in alcuni passaggi del discorso, soprattutto quando il calciatore non riusciva ad andare avanti con le parole. Proprio l'allenatore di Reggiolo ha iniziato a inserire Casemiro nel giro della prima squadra dopo il passaggio nel Castilla.

Anche Florentino Perez ha voluto esprimere il suo pensiero sulla partenza di Casemiro e ha usato parole piuttosto chiare: "Non ho mai pensato che potesse arrivare questo giorno. Casemiro, sei diventato uno dei miti del Real Madrid. Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca".

Un momento davvero unico per un calciatore che ha segnato un'epoca al Santiago Bernabeu, nonostante inizialmente non tutti fossero d'accordo sul suo impiego. Casemiro ripartirà dal Manchester United per una nuova sfida ma il Real Madrid sarà sempre casa sua.