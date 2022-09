Casemiro deriso in Inghilterra dopo il tunnel di tacco di Aihen Munoz: “Lo sta ancora cercando” Casemiro preso di mira in Inghilterra dopo il tunnel di tacco subito contro la Real Sociedad: l’esordio da titolare dell’ex Real Madrid non ha convinto i tifosi del Manchester United.

A cura di Vito Lamorte

Non è stata la serata europea che tutti si aspettavano all'Old Trafford. Il Manchester United è stato sconfitto all'esordio contro la Real Sociedad e ora il cammino si complica. C'era grande attesa nel vedere Casemiro dal 1′ ma il centrocampista ex Real Madrid si è preso la scena non esattamente per i motivi sperati di fan dei Red Devils.

Il calciatore brasiliano è stato acquistato per 70 milioni di sterline dal Real Madrid il mese scorso ed è diventato il terzo giocatore con l'ingaggio più alto del club dietro Cristiano Ronaldo e David De Gea. Ci sono grandi aspettative nei suoi confronti ma la prima da titolare all'Old Trafford non è andata secondo i piani.

Dopo le tre presenze in Premier League, in cui è partito sempre dalla panchina, Erik ten Hag gli ha consegnato le chiavi del centrocampo contro la Real Sociedad ma la sua serata non è stata indimenticabile.

I baschi hanno sbancato il ‘Teatro dei sogni' con un rigore di Brais Mendez e questa sconfitta ha certamente complicato il percorso dello United, che ha mancato l'appuntamento con la vittoria nella prima uscita casalinga e ora dovrà andare a cercare i punti per la qualificazione in trasferta.

Ma non è stato solo il risultato a far discutere della prova di Casemiro: il brasiliano si è beccato un tunnel di tacco da parte di Aihen Munoz che sta facendo molto discutere in Inghilterra da diverse ore. Il laterale della Real Sociedad si è liberato in maniera deliziosa del suo esperto avversario e nel post-partita i commenti in tv e sui giornali sono stati feroci.

Si va dal più classico ‘Casemiro lo sta ancora cercando' a ‘È stato derubato delle caviglie' fino a ‘Munoz ha riportato Casemiro in Spagna'. Sia il brasiliano che i tifosi del Manchester United si aspettavano un esordio all'Old Trafford diverso da parte dell'ex Real ma la stagione è appena iniziata e il centrocampista della Seleçao non è ancora entrato a pieno nelle rotazioni di ten Hag. Tra qualche settimana capiremo meglio se l'acquisto da parte dei Red Devils è stato indovinato o si tratta dell'ennesima spesa pazza di questo decennio del club inglese.