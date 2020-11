Sono ore molto difficili per Carlos Tevez. Alla complicazione dello stato di salute di Segundo, suo padre, mercoledì si è aggiunta la morte di Diego Armando Maradona, con il quale l'attaccante ha avuto sempre uno splendido rapporto, e per questo motivo Miguel Ángel Russo ha deciso di non convocarlo per la partita di domenica prossima contro il Newell's Old Boys.

L'allenatore del Boca Juniors ha valutato queste questioni questione extra sportiva e ha stabilito che lo stato d'animo di Carlitos non è quello giusto per poter giocare a calcio. In questo modo il numero 10 del club xeneise trascorrerà più tempo con la sua famiglia e cercare di superare questi momenti. Segundo è ancora ricoverato in ospedale dopo aver superato il Coronavirus, lo aveva contratto ad agosto, ed è affetto da diabete.

In questo scenario lo sport viene portato in secondo piano e Tevez salterà la sua seconda partita consecutiva dopo quella contro il Lanús. Dovrebbe tornare a disposizione di Russo per l'importante partita di Copa Libertadores contro l'Internacional mercoledì prossimo a Porto Alegre. Dopo 17 giorni di inattività l'ex Manchester United e Juventus dovrebbe fare il suo ritorno in campo. Intanto, ieri mattina, al centro tecnico del Boca Juniors i calciatori hanno reso omaggio a Maradona con un minuto di silenzio prima dell’abituale seduta di allenamento.

Tevez è stato alla camera ardente di Maradona con il suo compagno di squadra Wanchope Abila alla Casa Rosada ed era particolarmente commosso per la morte del Pibe de Oro. Il rapporto tra Carlitos e Diego è sempre stato ottimo e in occasione dell'ultimo turno dello scorso campionato argentino, che consegnò il titolo al Boca, l'Apache salutò Maradona con un bacio sulla bocca prima della gara alla Bombonera. In quell'occasione El Diez venne omaggiato dai suoi ex tifosi in maniera incredibile.