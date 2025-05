video suggerito

Carlo Ancelotti dice con chi sta trattando il figlio Davide: “Per questo non è con me in Brasile” Davide Ancelotti comincerà la sua carriera da allenatore lontano da papà Carlo che nella prima conferenza stampa con il Brasile ha dato un indizio importante sul futuro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa volta in panchina accanto a Carlo non ci sarà Davide Ancelotti. Per la prima volta nella sua carriera il figlio di Re Carlo ha deciso di non seguire il padre, nominato commissario tecnico del Brasile: non ci sarà lui a fargli da braccio destro nella sua nuova avventura dall'altra parte del mondo perché ha scelto di mettersi in proprio per seguire le sue orme e cominciare la vita da allenatore in solitaria.

Lo ha spiegato lo stesso Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione con la nazionale verdeoro. Tutti si sono stupiti di non vedere anche suo figlio, ormai parte dello staff tecnico dal 2016, dai tempi del Bayern Monaco. I due hanno sempre lavorato insieme ma ora le strade sono destinate a dividersi: saranno in due continenti diversi, dato che Davide comincerà la sua esperienza dall'Europa.

Dove allenerà Davide Ancelotti

L'indizio più importante è arrivato proprio da Carlo che ha spiegato perché suo figlio non è volato in Brasile: "Sta attualmente trattando con una squadra europea. Quindi ho pensato fosse giusto che non venisse qui. Se troverà squadra, gli augurerò il meglio. Altrimenti può tornare da noi in qualsiasi momento". L'inizio della sua carriera da allenatore non è scontato, ma qui il CT del Brasile ha lasciato un importante indizio sul futuro di Davide Ancelotti.

Il neo allenatore sarebbe in trattativa con i Rangers che dopo la fine della stagione sono alla ricerca di una nuova guida tecnica. Potrebbero essere loro ad accogliere Davide, pronto a prendere in mano le redini di Ibrox per la sua prima esperienza da allenatore. Come sottolineato dal padre la trattativa è ancora aperta e non è scontato che possa davvero scattare la scintilla, ma di sicuro il giovane tecnico comincerà la nuova avventura restando in Europa, per la prima volta lontano dall'ombra di Re Carlo.