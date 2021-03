In occasione della sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Atalanta, la telecronaca del match sulle reti di Sky Sport tra la squadra di Zidane e quella di Gasperini, era affidata a Fabio Caressa e al commento tecnico di Beppe Bergomi. Una coppia che negli anni ci ha accompagnato soprattutto nel racconto della vittoria dei Mondiali 2006 da parte dell'Italia nel torneo giocato in Germania, ma anche in tanti altri big match tra Serie A e coppe europee. Nel corso della partita di questa sera, durante il secondo tempo, si analizzava il giro della palla un po' lento durante un frangente di gara.

E proprio in questo momento Caressa sottolinea un concetto: "È quello che ci sta facendo pagare in Europa – ha detto il telecronista nel corso della gara – Noi abbiamo un pallone più lento, meno pesante, rispetto a quello che gira nel resto d’Europa". Un'affermazione che ovviamente non è sfuggita all'occhio e alle orecchie degli utenti dei social che hanno subito voluto capirci di più. #Caressa è andato in tendenza su Twitter e in tanti hanno discusso sulla veridicità di questa affermazione che ad oggi però, effettivamente, non può definirsi del tutto veritiera.

Andando ad analizzare infatti i palloni usati nei principali campionati europei: Liga, Premier League, Serie A e Bundesliga, la differenza sembra essere davvero minima. Nel nostro campionato, ad esempio, si usa un tipo di pallone modello "Nike flight" che è lo stesso usato anche nella Premier League inglese. Dunque non cambia nulla. Dimensioni simili per tutti ma peso che si aggira sui 420g per quanto riguarda l'Italia e l'Inghilterra. La differenza sostanziale, evidenziata da Caressa in telecronaca, è dunque davvero minima con la Spagna.

Nella Liga infatti, si usa il pallone modello "Puma Final 1" che invece pesa 430 g, dunque 10g in più rispetto alla Serie A e alla Premier League. Una differenza a dir poco irrilevante. Anche la Bundesliga usa un pallone modello "Derbystar" che pesa sempre 430g ma più o meno tutti si aggirano intorno al range di 420-430g. Sono piccoli particolari che però sostanzialmente in campo non hanno grande rilievo dal punto di vista delle giocate. Più volte l'Atalanta, anche questa sera, ha provato sortite offensive che solitamente gli vediamo fare nel nostro torneo, ma l'unica differenza sostanziale questa sera, rispetto alle gare affrontate dalla squadra di Gasperini in Serie A, era l'avversario. Il Real Madrid è sembrato davvero in grande condizione.