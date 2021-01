Il calciatore del Cagliari, Andrea Carboni, e un componente dello staff sardo sono risultati positivi al coronavirus nell'immediata vigilia dell'incontro di campionato con il Napoli. Ad annunciare i due casi è stata la stessa società isolana che ne ha dato notizia in un comunicato. Nessun problema, invece, per tutti gli altri componenti della rosa che – come previsto dal protocollo – possono continuare ad allenarsi regolarmente e a giocare le partite in calendario.

Il Cagliari Calcio – si legge nella nota – comunica che gli ultimi test sanitari eseguiti hanno evidenziato la positività al Covid-19 del calciatore Andrea Carboni e di un componente dello staff: i due soggetti sono stati prontamente isolati come stabilito dalle normative. Negativi gli altri componenti del gruppo squadra che, in osservanza del protocollo, inizieranno l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il club ha avviato tutte le procedure, in contatto con le autorità sanitarie competenti.

Carboni dal settore giovanile alla prima squadra

Andrea Carboni, 19 anni, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del club sardo. Calcia di sinistro e può essere impiegato anche come terzino sulla corsia mancina. Otto finora le presenze accumulate tra campionato (6) e Coppa Italia (2) per un totale di 463 minuti giocati. Dopo un avvio di stagione in panchina, il tecnico – Di Francesco – gli ha concesso di volta in volta maggiore fiducia schierandolo come titolare contro Spezia, Hellas Verona, Inter e Udinese. Fiducia confermata anche in un'altra occasione: contro gli scaligeri ma in Coppa Italia (match che ha portato in dote la qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 2-1), quando venne schierato in posizione di terzino sinistro.