Capello vede qualcosa di diverso nella Juve: "Motta prima chiedeva ai giocatori di fare il compitino" Fabio Capello ha parlato della Juventus notando qualcosa di diverso nei bianconeri dopo la vittoria in Champions contro il PSV: "Prima Motta chiedeva ai giocatori di fare il compitino".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus vince contro il PSV 2-1 nell'andata dei playoff di Champions facendo un piccolo passettino verso la qualificazione agli ottavi. Per completare l'opera ora ai bianconeri basterà non perdere in Olanda nonostante il gol di Perisic abbia lasciato il passaggio del turno apertissimo. Mbangula è riuscito a decidere una partita che sembrava complicarsi dopo il pareggio degli ospiti. La Juventus, con Vlahovic ancora in panchina, è sembrata però diversa agli occhi di chi la sta seguendo dall'inizio dal punto di vista del gioco e dell'approccio alla partita.

Di questo ha parlato Fabio Capello negli studi di Sky subito dopo la partita approfondendo proprio la tematica del gioco relativa ai bianconeri. Thiago Motta ha cambiato tanto da inizio stagione dopo i tanti arrivi dal mercato estivo e quello invernale, e questo secondo l'ex allenatore può aver inciso. Ma adesso pare stia cambiando qualcosa: "Lui rivoluzionato il sistema di gioco della Juve, adesso chiede più giocatori in area di rigore, più personalità, più avanti – ha sottolineato Capello che ha poi concluso -. Adesso chiede loro di fare di più: il compito e basta".

Thiago Motta al termine di Juventus-PSV.

"Don Fabio" sottolinea come i mesi trascorsi da Thiago Motta alla Juventus siano stati utili e necessari per entrare a contatto con un contesto da quello vissuto dal tecnico nelle esperienze precedenze beneficiando soprattutto della conoscenza approfondita dei propri giocatori. "Sta cercando di impostare un certo tipo di gioco – ha sottolineato Capello negli studi Sky -. All'inizio io penso che volesse giocare in una certa maniera ma poi ha visto le caratteristiche diverse dei giocatori a disposizione e in questo momento cerca di farli rendere meglio".

Capello spiega come Thiago Motta stia cambiando la Juventus in questo periodo

Possibile dunque che il concetto di Capello su Thiago Motta alla Juventus sia corretto. Il tecnico ha cambiato tanto dall'inizio e anche la sua idea di gioco si è drasticamente mutata. "Adesso che conosce i giocatori chiede qualcosa in più ai giocatori, prima voleva che i giocatori facessero il compitino e basta – spiega Capello che conclude -. Adesso che li conosce chiede loro di fare il più". Nella Juve anche ieri la formazione era diversa rispetto a quella vista in campionato con l'ennesima esclusione di Thuram dagli undici titolari e quella ormai consueta di Vlahovic.