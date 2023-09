Capello distrugge Pioli prima di Milan-Newcastle: cosa ha capito dalla visita di Ibra a Milanello Duro attacco di Fabio Capello a Stefano Pioli in diretta TV su Sky nel prepartita di Milan-Newcastle di Champions League: l’ex allenatore rossonero non ha visto bene la visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter. Per Capello può significare solo una cosa.

A cura di Michele Mazzeo

Pochi minuti prima del calcio d'inizio della prima gara stagionale del girone di Champions League contro il Newcastle, Fabio Capello in diretta TV su Sky ha espresso il suo pensiero sull'attuale allenatore del Milan e sulla momentanea situazione della squadra rossonera dopo la pesante sconfitta patita nel derby di campionato contro l'Inter. L'ex tecnico, andando oltre le difficoltà tattiche che Stefano Pioli affronta ogni qual volta affronta i nerazzurri di Simone Inzaghi, si è soffermato soprattutto sulla visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello proprio subito dopo il duro K.O. rimediato nella stracittadina traendo le sue conclusioni riguardo a quanto oggi l'allenatore abbia in mano il gruppo.

"Ibrahimovic si è preso la briga di venire proprio in un giorno delicato come ieri? Se si è preso la briga di andare da solo e gli è stato permesso di parlare con i giocatori, a quel punto la leadership dell’allenatore lascia un po' desiderare" ha infatti detto Fabio Capello svelando cosa significa, a suo parere, la visita dello svedese in un momento così delicato della stagione (dopo il derby perso e subito prima dell'esordio in Champions League) per parlare con i suoi ex compagni di squadra e serrare le fila in un gruppo che dopo l'imbarcata rimediata contro l'Inter rischiava inevitabilmente di subire un contraccolpo psicologico perdendo quelle certezze che stava consolidando nel buon avvio di stagione.

Parole dure dunque quelle pronunciate da Fabio Capello (che conosce benissimo cosa significa essere l'allenatore di una squadra blasonata come il Milan) nei confronti di uno Stefano Pioli che a suo dire ha dato dimostrazione di non avere la personalità per gestire una squadra così importante in un momento difficile come quello attraversato dai rossoneri dopo la batosta subita nel derby proprio alla vigilia del debutto in Champions League contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali.