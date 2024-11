video suggerito

Caos Roma, Dybala stupito dalla mancata convocazione: l’ha scoperto ascoltando Juric in conferenza Paulo Dybala sorpreso dalla decisione di Juric di non convocarlo per Roma-Bologna. L’attaccante argentino avrebbe saputo della decisione del tecnico giallorosso ascoltando la sua conferenza stampa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Paulo non ci sarà, ha avvertito un problema in Belgio e ieri sentiva questo fastidietto". In questo modo in conferenza stampa Ivan Juric ha annunciato che Dybala non sarebbe stato convocato per Rome-Bologna. Una sorpresa per l'attaccante argentino che non si aspettava questa decisione da parte dell'allenatore giallorosso. La Joya infatti avrebbe fatto di tutto per esserci dopo il problemino muscolare dei giorni scorsi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti l'argentino avrebbe appreso questa scelta di Juric solo ascoltando la sua conferenza stampa di oggi.

L'attaccante infatti aveva un provino alle 13:30 dopo aver saltato l'allenamento di ieri per un problema al flessore che però dalla risonanza ha dato esito negativo. Dybala voleva provarci per esserci con l'ok dei medici e dello stesso Juric. Poco prima del provino però la sorpresa quando a mezzogiorno ha sentito che Juric non l'avrebbe convocato. Stupito anche lo staff del giocatore che non andrà in nazionale e pensava di poter essere almeno utile a gara in corso partendo dalla panchina in un momento di certo non felicissimo per la Roma.

La decisione di Juric è stato dunque tutt'altra anche perché oggi, dopo un paio di minuti in campo, Dybala ha fatto differenziato proprio per non rischiare. E non perché, come detto da Juric, non se la sentisse: “Avendo tanti infortuni a volte sente fastidi che non lo lasciano tranquillo. Non sono veri e propri infortuni – ha detto -. Ci ha provato ieri ma non se la sente”. Frasi dunque che non permetteranno a Dybala di giocare e che di certo non fanno piacere all'attaccante argentino che ora avrebbe anche chiesto spiegazioni al club.

Il contatto con Roberto Mancini come allenatore della Roma al posto di Juric

La situazione in casa Roma è di certo infuocata e dopo l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric di certo tutto è precipitato. I Friedkin hanno annullato nel frattempo il loro viaggio a Roma previsto per oggi mentre Sky Sport riferisce di un primo contatto con Roberto Mancini. L'esito della partita contro il Bologna potrebbe dunque essere anche ininfluente per decidere lo stesso l'esonero dell'ex allenatore del Torino a favore dell'ex CT dell'Italia campione d'Europa nel 2021.