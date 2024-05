video suggerito

Caos nella finale della Coppa d’Africa per amputati: rissa selvaggia a colpi di stampelle Clamorosa rissa al termine della finale della Coppa d’Africa per amputati, vinta dal Ghana sul Marocco: i calciatori se le sono date a colpi di stampelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Clamorosa rissa all'arma bianca nella finale della Coppa d'Africa per amputati, dove per arma bianca si intende la stampella con cui ognuno dei calciatori è sceso in campo e che è stata usata nel convulso finale del match per cercare di randellare gli avversari. Immagini incredibili, immortalate in un video che mostra come alla conclusione del match sia esplosa la rabbia degli sconfitti, mentre gli organizzatori cercavano goffamente di metterci una pezza in maniera grottesca allestendo all'istante il palco per la premiazione.

La finale della Coppa d'Africa per amputati si è giocata lunedì sera al Cairo: di fronte Ghana e Marocco, con i primi che si sono imposti in rimonta per 2-1, aggiudicandosi il trofeo e qualificandosi anche per la Coppa del Mondo per amputati del 2026. Il fischio finale del direttore di gara ha visto i calciatori del Ghana esultare, ma qualcosa è andato storto nel faccia a faccia tra due giocatori avversari, un confronto che ha innescato la maxi rissa che ben presto ha coinvolto anche i rispettivi compagni di squadra e i membri degli staff che sono entrati in campo delle panchine.

La pericolosità della zuffa è stata acuita dal fatto di avere a portata di mano, anzi proprio tra le mani, armi potenziali come le stampelle. Ed infatti qualcuna di queste è stata vista roteare nel tentativo di colpire gli avversari. A quel punto, vista la mala parata, gli organizzatori del torneo – incuranti di quello che stava accadendo – hanno iniziato a far allestire velocemente il palco per la consegna del trofeo, mentre sullo sfondo si vedevano i calciatori ancora fronteggiarsi.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi e successivamente il tecnico del Ghana Stephen Richard Obeng – che è stato nominato miglior allenatore della manifestazione – ha potuto esternare tutta la sua soddisfazione per la vittoria: "Siamo molto orgogliosi. Siamo campioni d'Africa per la terza volta nel giro di due anni. Nonostante le sfide che abbiamo affrontato, ce l’abbiamo fatta".

Un successo strameritato quello del Ghana, che ha vinto tutte e tre le partite del girone, segnando 11 gol e subendone solo uno. Ghanese anche l'MVP della manifestazione: Mubarak Mohammed, autore di un bellissimo gol dalla distanza nella finale, è stato votato miglior giocatore della Coppa d'Africa.