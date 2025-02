video suggerito

Caos in Turchia dopo la vicenda Mourinho: il Fenerbahçe va all'attacco e fa causa al Galatasaray José Mourinho e il Fenerbahce hanno annunciato di aver fatto causa contro il Galatasaray dopo il caos nell'ultimo derby di Istanbul. Il club l'ha annunciato con una nota ufficiale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fenerbahce-Galatasaray non è ancora finita e a quanto pare il derby di Istanbul rischia di proseguire ancora per diverso tempo. Non in campo, dopo lo 0-0 dell'ultima sfida, ma nelle aule di tribunale. Dopo la maxi squalifica di José Mourinho con quattro giornate inflittagli e una causa da parte del Galatasaray contro il tecnico portoghese per presunte frasi razziste, ecco che ora Mourinho e lo stesso Fernabahce hanno presentato una causa a sua volta contro il club rivale. Una presa di posizione forte che rischia di lasciarsi dietro una coda infinita.

A renderle noto il provvedimento è lo stesso club turco del tecnico portoghese che specifica: "Vorremmo annunciare al pubblico che è stata intentata una causa per danni non patrimoniali pari a 1 milione 907 mila lire turche (circa 50mila euro ndr) contro il Galatasaray da José Mourinho tramite gli avvocati del Fenerbahçe Sports Club a causa dell'attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico Jose Mourinho". Una vicenda che dunque si trascina per via legali e di cui sentiremo ancora molto a lungo parlare. Ma perché questo provvedimento?

Quella del Fenerbahce sembra essere un'autentica difesa. L'intento è chiaramente quello di agire per non far passare impunita la situazione relativa alla squalifica di quattro giornate nei confronti dello Special One. Il club sta cercando di tutelare il proprio allenatore anche a livello di immagine specie dopo le accuse di razzismo che l'hanno riguardato. Mourinho aveva subito due turni perché, negli spogliatoi, ha rivolto alla squadra arbitrale parole "denigratorie e offensive" sia nei confronti della comunità calcistica turca sia nei confronti di tutti gli arbitri turchi".

Mourinho durante la partita contro il Galatasaray.

La squalifica di quattro giornate per Mourinho

Gli altri due turni di stop sono invece relativi alle dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore che avrebbe pronunciato la frase: "Sull'altra panchina stavano come le scimmie". Parole giudicate come condotta antisportiva. Negli giorni scorsi diversi ex calciatori che in passato facevano parte delle varie squadre allenate da Mourinho hanno difeso totalmente lo Special One sottolineando come fosse sbagliato definirlo "razzista". Insomma, in Turchia è scoppiato un autentico caso che pare proprio possa andare avanti per ancora molto tempo.