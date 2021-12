Caos Covid nel Chelsea, squadra rimaneggiata: “Non possiamo convincerli a vaccinarsi” Il Chelsea è fortemente rimaneggiato dopo i diversi casi positivi da Covid-19 riscontri in squadra. Formazione atipica in Coppa di Lega: “Non possiamo convincerli a vaccinarsi”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Premier League sta vivendo un nuovo momento molto difficile per via dei numerosi casi positivi da Covid-19 riscontrati nelle varie squadre inglesi. Anche la Serie A (con l'esempio di Udinese-Salernitana), la Bundesliga (gare a porte chiuse dal 28 dicembre ) e la Liga con l'ultimo focolaio riscontrato nel Real Madrid, stanno vivendo un momento di profonda crisi dettato dalla pandemia che sta mettendo a dura prova il prosieguo della stagione. Il mondo in generale è stato spiazzato dal rapido avanzamento della variante Omicron che sta costringendo tutti a rivedere nuovamente le varie misure restrittive per contenere il virus. I vaccini sono e resteranno sempre l'unica e sola arma possibile, al momento, per arginare questa nuova ondata.

Ma non tutti sono d'accordo, anche nel calcio. Ne è stato un esempio il Bayern Monaco con il caso Kimmich e lo è ancora il Chelsea che giocherà con una formazione fortemente rimaneggiata per via delle tante assenze dovute alle positività da Covid-19. Nel corso della conferenza stampa, Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, ha parlato proprio dell'attuale situazione della squadra costretta a dover giocare con tantissimi assenti. Il tecnico tedesco si dice inerme davanti a questa situazione: "Non voglio essere coinvolto nel puntare il dito e iniziare la caccia a persone non vaccinate. Questa è una scelta da fare". Tuchel infatti si rifiuta di prendere decisioni che non gli spettano: "Non possiamo costringere le persone a farsi vaccinare. Non cambierò la mia opinione su questo".

Chelsea senza mezza squadra in Coppa di Lega

Tuchel è una furia e non intende rinnegare una sola parola di quanto affermato sull'argomento Covid e vaccini. Il tecnico del Chelsea non vuole imporre scelte ai suoi giocatori: "Ci sono esperti in questo paese, in tutta Europa. Chiedete a loro e a me parlate per favore solo di calcio”. Il Chelsea, il cui tasso di vaccinazione è sconosciuto, ha sei giocatori in quarantena e Tuchel potrebbe scegliere una squadra molto strana contro il Brentford oggi in Coppa di Lega.

Chalobah e Christensen sono infortunati, N'Golo Kanté non correrà rischi dopo i suoi sforzi nello 0-0 del Chelsea contro i Wolves lo scorso fine settimana e Tuchel potrebbe dover utilizzare giocatori delle giovanili. In tale contesto Tuchel, irritato per la decisione della lega di non annullare la partita contro i Wolves, sottolinea che il Chelsea rischia di incorrere in più infortuni se dovrà giocare tre partite in otto giorni con solo 14 giocatori della prima squadra attualmente disponibili.