Cancelo manda via Cristiano Ronaldo in malo modo: scene mai viste nel Portogallo Dopo l’intervista di Cristiano Ronaldo atmosfera strana nel ritiro del Portogallo che si sta preparando ai Mondiali. Curiosa scena tra CR7 e Cancelo.

Un fulmine a ciel sereno e poi il temporale, non solo a Manchester sponda United. L'ultima intervista di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan si è rivelata destabilizzante oltre che per il suo club, anche inevitabilmente per il Portogallo. La nazionale lusitana che si sarebbe dovuta ritrovare a fare i conti solo con la preparazione per gli imminenti Mondiali, è finita invece sotto i riflettori anche per gli strascichi delle dichiarazioni esplosive del suo giocatore più rappresentativo.

Le cose per lui in terra inglese sembravano ora iniziare ad andare meglio dopo le bizze dei mesi scorsi, e invece ecco il colpo di scena. Le parole di Cristiano Ronaldo al The Sun hanno segnato il punto di non ritorno: ce n'è per tutti, dalla proprietà al club, dal tecnico ad alcuni compagni e così via. Una rottura totale per il portoghese che ha dichiarato di essersi sentito tradito dai Red Devils e che già a gennaio dunque potrebbe cambiare squadra. Mentre è grande l'attesa per la reazione dello United, che al di là del comunicato ufficiale starebbe pensando ad una pesantissima multa e addirittura al licenziamento, occhi puntati su quello che accade a Lisbona dove Ronaldo e gli altri convocati si sono riuniti per la marcia d'avvicinamento ai Mondiali.

A tal proposito ha fatto molto scalpore la scena relativa all'incontro nello spogliatoio tra Cristiano Ronaldo e il connazionale e compagno di squadra ai Mondiali Bruno Fernandes. Quest'ultimo al momento dei saluti è apparso quasi incerto e ha poi stretto la mano di CR7 in maniera gelida. La reazione dell'ex di Real e Juventus e il linguaggio del corpo hanno fatto pensare subito ad una situazione figlia delle conseguenze dell'intervista di Cristiano Ronaldo.

Il tutto è stato smentito poi da Joao Mario che in conferenza stampa ha spiegato che Ronaldo e Fernandes in realtà stavano scherzando sul ritardo del secondo, con l'attaccante che gli ha chiesto ironicamente se fosse venuto in barca dall'Inghilterra. Anche il centrocampista d'altronde ha confermato condividendo sui social le parole di Joao, con questa battuta: "Stai rovinando le copertine dei giornali".

Al netto delle dichiarazioni dei protagonisti, i testimoni presenti agli allenamenti del Portogallo hanno comunque fatto notare comportamenti strani. Non è chiaro come il gruppo stia reagendo al polverone scatenatosi su Cristiano Ronaldo, ma la sensazione di chi sta seguendo il tutto è che ci sia comunque un'atmosfera particolare. In quest'ottica si può leggere anche quanto accaduto in campo nelle scorse ore, con un altro episodio curioso che ha visto protagonista Cristiano e l'altro ex Juventus Cancelo.

In un video circolato in rete si può vedere l'attaccante avvicinarsi all'esterno prendergli la testa con la mano destra dietro al collo con fare deciso. Mentre Ronaldo sussurra a Cancelo qualcosa quest'ultimo non fa una piega e infastidito con altrettanta decisione ed espressione corrucciata, toglie le mani del compagno liberandosi dalla presa. Nei paraggi c'è anche Bruno Fernandes che dal canto suo non incrocia mai lo sguardo con l'altro giocatore dei Red Devils. Dopo lo sfogo pubblico di CR7 è inevitabile che ora tutti gli occhi siano addosso a lui e su quello che succede. Non una marcia d'avvicinamento ai Mondiali serena dunque per il Portogallo.