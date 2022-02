Camerun-Egitto di Coppa d’Africa dove vederla in diretta TV e streaming: canale e orario Si gioca oggi alle ore 20:00 Camerun-Egitto, semifinale della Coppa d’Africa. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Discovery+ attraverso la piattaforma di Eurosport.

A cura di Alessio Pediglieri

Camerun-Egitto è una delle due semifinali in programmazione per l'edizione 2022 della Coppa d'Africa. La gara è in tabellone per oggi, giovedì 3 febbraio con fischio di inizio alle 20:00, con i padroni di casa del Camerun che proveranno a conquistarsi la finalissima contro il forte Egitto di Momo Salah. In campo saranno impegnati anche due "italiani", Martin Hongla dell'Hellas Verona e André-Frank Zambo Anguissa del Napoli, fra le fila dei Leoni indomabili.

Fino a questo punto il Camerun si è rivelato una autentica macchina da gola, segnando 11 reti nelle cinque gare fin qui disputate e vanta anche l'attuale capocannoniere del torneo: Aboubakar con 6 gol all'attivo, davanti al connazionale Toko Ekambi che ne ha segnati 5. Ma tra i "Faraoni" ci sarà anche un Mohamed Salah che sta trascinando l'Egitto verso l'impresa: ha risolto la sfida contro il Marocco, con un gol che ha trascinato il match ai supplementari, e con un assist, che ha permesso a Trezeguet di segnare la rete risolutiva.

Sarà una partita equilibrata con il Camerun di Toni Conceição che proverà ad avere la meglio con il suo classico 4-4-2 per puntare alla finale del 6 febbraio che potrebbe regalare di nuovo la Coppa d'Africa dopo il successo del 2017. Per i Faraoni di Carlos Queiroz, il titolo manca dal lontano 2010 quando vinsero per tre volte consecutive la Coppa. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, a pagamento, su Discovery Plus.

Partita: Burkina Camerun-Egitto

Quando si gioca: mercoledì 3 febbraio

Dove si gioca: Stadio Ombelè di Yaoundè

Orario: 20:00

Canale TV: Discovery+, Timvision Box

Diretta streaming: Discovery+

Competizione: semifinale di Coppa d'Africa

Dove vedere Camerun-Egitto in diretta TV

Per assistere alla semifinale di Copa d'Africa Camerun-Egitto, ci si deve abbonare al servizio offerto da Discovery+, attraverso la piattaforma di Eurosport che trasmette tutte le gare dell'evento. Su una moderna smart TV si può scaricare l'apposita applicazione che permette di inserire le credenziali di accesso e procedere alla fruizione degli eventi in abbonamento. L'alternativa è collegare la smart TV a TIMVision Box oppure utilizzare dispositivi di collegamento wireless come Amazon Firestick oppure Google Chromecast.

Camerun-Egitto dove vederla in diretta streaming

Questa gara, come tutta la Coppa d'Africa sarà visibile in live streaming anche sulle piattaforme Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Camerun-Egitto è disponibile anche On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

A che ora si gioca

La semifinale di Camerun-Egitto si gioca alle 20:00 di questa sera. Allo stadio Ombelè che fu triste scenario della tragedia occorsa durante la gara dei padroni di casa contro le Isole COmore.

Coppa d'Africa, probabili formazioni di Camerun-Egitto

CAMERUN (4-4-2): A.Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Ngamaleu, Zambo Anguissa, Hongla, Gouet; Aboubakar, Toko Ekambi.

Ct: Toni Conceição

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf; Salah, M.Mohamed, Marmoush.

Ct: Carlos Queiroz