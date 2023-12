Cambiaso simbolo della nuova Juve, l’assist per il gol di Gatti esalta Allegri: “Che cross ha messo?” Cambiaso è il simbolo silenzioso della nuova Juve di Allegri, l’assist per il gol di Gatti al Napoli esalta Max: “Che cross ha messo?”

A cura di Vito Lamorte

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Cambiaso è entrato in punta di piedi e ora è uno dei simboli della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. L'esterno classe 2000 non è uno degli acquisiti bianconeri di cui si è parlato di più la scorsa estate ma con tanto lavoro il calciatore nato a Genova si è ritagliato le sue chance con la Vecchia Signora ed è diventato un idolo per i tifosi dell'Allianz Stadium.

La sfida col Napoli ne è la riprova. L'ex laterale di Bologna e Genoa ha sfoderato una prestazione maiuscola sia in fase difensiva, riuscendo a contenere Kvaratskhelia nella sua zona di campo e ha saputo farsi notare anche in zona offensiva con il cross per la rete decisiva di Gatti.

Fin dalla prima giornata è stato preso in considerazione da Allegri, che lo ha schierato titolare a Udine come esterno sinistro del 3-5-2 e i giudizi sono stati tutti molto positivi. Dopo una prova sottotono contro il Bologna Cambiaso è stato un po' messo in diparte e a sinistra gli è stato spesso preferito Kostic mentre sulla destra si sono alternati Weah e McKennie.

Cambiaso ha sempre dato il suo contributo e contro il Verona ha piazzato anche la zampata vincente all'ultimo secondo, regalando tre punti fondamentali alla Juventus. Con le ripetute assenze di Weah e McKennie riportato nel ruolo di mezzala, ecco che il laterale ligure si è preso una maglia da titolare sulla corsia di destra nelle ultime quattro partite (Cagliari, Inter, Monza e Napoli) e ha fornito prove di grande abnegazione tattica e da vero pendolo sia per aiutare in difesa che per essere da supporto in attacco.

Contro il Napoli la scena se l'è presa ancora Gatti, ma in tanti si sono accorti della prova sopra le righe di Cambiaso.

"Che cross che ha messo ragazzi?": così Allegri ha commentato verso la sua panchina il cross al bacio di Andrea Cambiaso per il gol di testa di Gatti.

La Juve, anche grazie a quella giocata, ha battuto il Napoli e si è presa la vetta della classifica almeno per una notte. Cambiaso è il simbolo silenzioso di una squadra che sta acquisendo sempre più consapevolezza nei suoi mezzi e crede sempre di più nello Scudetto.