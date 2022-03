Cambia la regola sui calci di rigore: la modifica è ufficiale dalla prossima stagione L’IFAB ha pubblicato le modifiche ufficiali al gioco del calcio, che entreranno in vigore dal prossimo 1 luglio: le 5 sostituzioni diventano fisse.

A cura di Paolo Fiorenza

L'International Football Association Board ha reso noti i cambi del regolamento del gioco del calcio che saranno ufficiali a partire dall'inizio della prossima stagione, ovvero l'1 luglio. Lo storico organismo fondato nel 1886 e composto da 8 membri ha il potere assoluto di decidere qualsiasi modifica delle regole calcistiche a livello nazionale e internazionale: il suo verbo è legge.

A questo giro, i ‘Law changes 2022/23' – pubblicati sul sito ufficiale dell'ente – hanno riguardato principalmente le sostituzioni e i calci di rigore. La regola dei 5 cambi – da utilizzare in 3 finestre oltre quella dell'intervallo o una quarta in caso di tempi supplementari – era stata introdotta provvisoriamente per far fronte alle rose decimate dai contagi da Covid. Adesso diventa fissa: "La modifica transitoria con la quale i club potevano avere la possibilità di effettuare fino a cinque sostituzioni (con un numero limitato di opportunità per farlo) entra a far parte della Regola 3 – I Calciatori".

La modifica sui calci di rigore è stata invece inserita per fare chiarezza sulla posizione del portiere nel momento in cui il pallone parte dal dischetto. In precedenza la regola diceva che "quando il pallone viene calciato, il portiere deve avere almeno una parte di un piede che tocca o che è in linea (ovvero sopra, ndr) con la linea di porta". Ma con questo dettato della norma poteva esserci il paradosso che un rigore parato venisse fatto ripetere perché il portiere aveva magari un piede avanti e l'altro dietro la linea di porta, non toccando dunque la stessa ma ovviamente non traendo alcun vantaggio da questa situazione.

Con la vecchia regola, questa posizione dei piedi del portiere sarebbe irregolare

Ecco dunque che la parola "dietro" è stata aggiunta laddove si indica la posizione di almeno un piede dell'estremo difensore rispetto alla linea di porta. Una modifica che esplicita in maniera ancora più chiara lo spirito della norma sui calci di rigore ed evita la ripetizione beffa per chi a quello spirito si sia attenuto, non portando entrambi i piedi oltre la linea di porta.