Camarda si inventa un gol senza senso col Milan Primavera: mani nei capelli per i compagni

A cura di Fabrizio Rinelli

L'urlo dello speaker e del pubblico di San Siro durante Milan-Fiorentina del 25 novembre risuona inevitabilmente ancora nella testa di Francesco Camarda. Il sorriso del giovane attaccante 15enne, quasi incredulo per ciò che stava appena vedendo, fu una delle immagini più belle mai viste. Ma nonostante tutto il talento del Milan non ha smesso di continuare il suo percorso di crescita con la squadra Primavera rossonera. Sotto la guida di Ignazio Abate, suo allenatore, oggi Camarda si è inventato l'ennesimo gol da fenomeno puro.

Camarda in campo nella serata d'esordio col Milan contro la Fiorentina.

Incredibile quanto visto in campo nel corso della partita che il Milan Primavera ha giocato a Cagliari in Sardegna. Sul punteggio di 0-2 Camarda decide di rubarsi la scena con un gol sensazionale. Inutile azzardare paragoni ma ciò che abbiamo appena visto racconta ulteriormente di quanto questo ragazzo sembri essere ormai un predestinato. Camarda riceve un lancio lungo e a un certo punto decide di inventarsi un controllo orientato di sinistro che manda nel pallone il difensore che di fatto si fa tagliare fuori. A quel punto fa la maglia che non ti aspetti.

Camarda dopo quel sensazionale stop a seguire si porta la palla sul destro e poi, non contento, fa un cucchiaio morbidissimo a scavalcare il portiere in uscita. L'attaccante del Milan non segnava da un po’ ma gli è bastato poco per attirare nuovamente l'attenzione su di sé. Il gol è un mix perfetto di tecnica, intelligenza tattica e un pizzico di follia che non fa mai male nel calcio. Poco prima che Camarda si inventasse quello scavetto, il suo compagno di squadra, Diego Sia, alza le braccia al cielo incredulo dopo aver visto quel controllo orientato da paura. Dopo l'esultanza invece un altro compagno di squadra di Camarda si mette le mani nei capelli correndo verso di lui.

È bastato un attimo a Camarda per piazzare la palla in porta e chiudere di fatto una partita terminata poi col punteggio finale di 1-3. Camarda è tornato al gol dopo un mese. Aveva messo a segno la sua ultima rete lo scorso 6 gennaio in occasione della partita vinta 2-0 dal Milan contro il Frosinone. Nelle tre partite successive contro Torino, Atalanta e Roma però il Milan ha raccolto solo due punte segnando un solo gol. Camarda è rimasto a secco dunque per tre gare. Oggi la realizzazione che gli consente nuovamente di ripartire alla grande in questo 2024.