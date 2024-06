video suggerito

Calzona insultato da Declan Rice nell’acceso finale di Inghilterra-Slovacchia: offeso sulla calvizie Finale incandescente per Inghilterra-Slovacchia con battibecco duro tra Calzona e Rice, con quest’ultimo che ha offeso il tecnico italiano facendo riferimento alla sua calvizie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Finale bollente tra Inghilterra e Slovacchia agli Europei. Tensione in particolare tra Declan Rice e il commissario tecnico italiano Calzona dopo il fischio finale dei supplementari che ha consegnato agli archivi il successo in rimonta degli inglesi che hanno conquistato i quarti. Il centrocampista dell'Arsenal ha apostrofato l'ex tecnico del Napoli con un insulto particolare, relativo alla sua calvizie, ovvero "stro… pelato".

Cosa è successo dopo Inghilterra-Slovacchia lite tra Calzona e Declan Rice

Insomma momenti concitati all'altezza del centro del campo. Difficile ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche se tutto sembra essere partito dalle rimostranze del commissario tecnico della Slovacchia nei confronti dell'arbitro Umut Meler. Si è lamentato per qualche episodio in particolare il mister italiano, che ha incrociato la sua strada con Declan Rice: quest'ultimo si è messo in mezzo, ottenendo per tutta risposta uno spintone di Calzona che lo ha allontanato mettendogli una mano sul petto.

L'insulto di Rice a Calzona, riferimento alla calvizie

Si è creato il proverbiale capannello di uomini, con sia gli inglesi che gli slovacchi a cercare di riportare la calma. Rice molto nervoso ha continuato ad inveire contro Calzona e alla fine gli ha urlato "stro… pelato", facendo riferimento alla sua calvizie. Sono arrivati poi altri insulti con il tecnico che in realtà è rimasto un po' più sulle sue cercando di non accendere ulteriormente la discussione. Fortunatamente tutto è rientrato in pochi minuti, anche se nel frattempo, Declan Rice ha avuto modo di zittire altri componenti dello staff della Slovacchia.

Toney ed Ezri Konsa sono stati provvidenziali in questo, intervenendo per allontanare definitivamente il centrocampista e spegnere il suo ardore. Un finale di gara non bellissimo, che sporca una partita molto intensa in cui la Slovacchia ha accarezzato il sogno dell'impresa e l'Inghilterra ha esultato dopo essere stata ad un passo dal baratro.