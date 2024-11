video suggerito

Calhanoglu svela come ha reagito la Turchia alle voci su Montella alla Roma: “Gli abbiamo parlato” Hakan Calhanoglu svela un retroscena sul possibile approdo di Montella sulla panchina della Roma. Il leader della Turchia racconta la reazione dello spogliatoio alle voci sul suo ritorno in giallorosso: “Gli abbiamo parlato: rimarrai qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincenzo Montella sembrava a un passo dalla Roma nel ruolo di nuovo allenatore al posto dell'esonerato Ivan Juric. Il suo nome stava scaldando pian piano tutte le gerarchie nel corso dell'ultima e infuocata settimana che ha caratterizzato i giallorossi. Sarebbe stato un ritorno per l'attuale CT della Turchia il quale sta facendo un lavoro eccellente con la nazionale capitanata da Hakan Calhanoglu. Poi è saltato tutto con l'arrivo di Claudio Ranieri, e così proprio il fantasista dell'Inter e leader della selezione turca ha spiegato in conferenza stampa quale sia stata la reazione dello spogliatoio a questi voci.

L'ex "aeroplanino" sembra davvero l'uomo giusto dei Friedkin per affidare le sorti di una Roma da risollevare sia in classifica che dal punto di vista dell'umore. Ma fin da subito si era capito che la federcalcio turca pretendeva il pagamento immediato della clausola rescissoria per liberarlo. Tempi e costi troppi grandi per la Roma che ha poi virato altrove. Ma evidentemente c'era altro, come svelato dallo stesso Calhanoglu: "A un certo punto sono emerse voci sulla Roma e noi gli abbiamo detto: ‘Rimarrai qui'. Volevamo che restasse qui e lui ha scelto di restare qui".

Parole che lasciano intendere quanto lavoro sia stato fatto da Montella in questi anni in Turchia e quanto di buono possa ancora fare dato che lo spogliatoio si è dimostrato così compatto nei suoi confronti. "Tutti lo amano e si prendono moltissimo cura di lui" ha concluso Calhanoglu sull'argomento sottolineando come in Turchia l'allenatore goda della fiducia incondizionata di tutti, a partire da lui, leader e capitano della nazionale che si è parlato la responsabilità di parlare per tutta la squadra esprimendo il pensiero comune nei confronti dello stesso Montella.

Le parole di Montella su Calhanoglu e sulla panchina della Roma

Il CT italiano successivamente ha risposto a distanza sia alle parole di Calhanoglu che alle domande riguardanti la Roma. "Di Hakan posso dire questo: è un giocatore di un livello che può cambiare gli equilibri in qualsiasi squadra europea" ha sottolineato Montella che poi ha voluto chiarire una volta per tutte la questione relativa al suo possibile ritorno sulla panchina della Roma: "Credo che ora dovremmo chiudere la questione e concentrarci sulla partita di domani perché sarà una sfida difficile e piena di insidie".