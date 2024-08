video suggerito

Calciomercato, nuova offerta della Juve per Koopmeiners. Il Napoli chiude per l'arrivo di Neres Le trattative di mercato alla vigilia dell'inizio della Serie A: la Juve ha alzato l'offerta per Koopmeiners e attende Kalulu, Dybala ha detto di sì alle sirene arabe.

Ada Cotugno

Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di oggi, 16 agosto, vedono la Juventus in forte pressing per Koopmeiners: i bianconeri non allentano la presa e aumentano l'offerta economica per l'Atalanta che continua a fare muro. Per le cessioni resta in piedi il nodo chiesa, messo fuori rosa dall'allenatore, Il Milan è a un passo dall'acquisto di Fofana, pronto a viaggiare perso Milano per diventare l'acquisto più caro dell'estate dei rossoneri, mentre per Samardzic bisognerà superare la concorrenza dell'Atalanta.

La Fiorentina ha trovato l'accordo con Gudmundsson superando definitivamente l'Inter che intanto è alla ricerca di un difensore: Inzaghi vorrebbe un nuovo braccetto sinistro e la scelta è ricaduta sul giovane Palacios di proprietà del Talleres. Il Napoli è alle prese con la grana Osimhen e attende l'ok del Chelsea per Lukaku, ma nel frattempo ha chiuso per Neres. La Roma sta invece definendo la cessione di Dybala che ha detto di sì alle sirene arabe.

Nuova offerta della Juve per Koopmeiners

Il testa a testa tra Juventus e Atalanta non è ancora finito. I bianconeri vogliono Koopmeiners a tutti i costi e hanno alzato l'offerta, portandola a 52 più 7 di bonus, 59 milioni di euro in totale contro i 55 offerti inizialmente: è molto vicina alla cifra richiesta dalla Dea (60 milioni) per lasciarlo partire, ma nel frattempo da Bergamo non è ancora arrivata l'apertura totale, anche se c'è piena fiducia per la riuscita dell'affare. Sul fronte difesa resta aperta la pista Kalulu, con Thiago Motta che ha telefonato personalmente al difensore per convincerlo ad accettare. Chiesa nel frattempo è stato messo fuori rosa e non si allena con il resto della squadra.

Napoli, chiuso Neres. In attesa del Chelsea per Lukaku-Osimhen

Tiene banco la questione attaccante in casa Napoli. Mentre gli azzurri attendono sviluppi sul suo futuro c'è ancora in ballo la pista Lukaku, con il Chelsea che potrebbe accettare l'offerta di 30 milioni di euro, ma c'è già un'alternativa pronta se l'acquisto dovesse fallire. Il Benfica ha accettato 28 milioni per David Neres che il prossimo lunedì sarà in città per sostenere le visite mediche. Nessuna novità per quanto riguarda Osimhen che resta sempre molto vicino al Chelsea.

Milan, fatta per Fofana

In attesa di definire i dettagli per la cessione di Kalulu, il Milan ha chiuso con successo Fofana. Il centrocampista è atteso in città nei prossimi giorni, strappato al Monaco per un totale di 25 milioni di euro. Fonseca potrà finalmente avere il tassello mancante per la sua squadra prima dell'inizio del campionato.

Inter alla ricerca di un difensore

La priorità in casa Inter è quella di regalare a Inzaghi un braccetto sinistro, dato che l'operazione Gudmundsson è tramontata con l'inserimento della Fiorentina che ha trovato l'accordo co il giocatore. Per la difesa piace Tomas Palacios, classe 2003 che gioca nell'Independiente Rivadavia ma è di proprietà del Talleres.

Roma, Dybala ha detto sì all'Al-Qadsiah

Grande accelerata per la cessione di Dybala, vicino all'approdo in Arabia Saudita. La Roma ha aperto alla proposta dell'Al-Qadsiah che garantirà alla società poco più di 12 milioni di euro. La fumata bianca sarebbe dell'aria, visto che l'argentino è ormai convinto del trasferimento ed è pronto a comunicarlo in maniera ufficiale per dare vita alla trattativa.