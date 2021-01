Lunedì 11 gennaio 2021, le partite di calcio in TV. Il Monday Night della 17a giornata di Serie A 2020/2021 prevede il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. Alle ore 20.45 allo stadio Picco Vincenzo Italiano, tecnico esordiente nel massimo campionato, affronterà il Doria di Claudio Ranieri, l'allenatore più esperto della categoria. A completare il programma calcistico italiano c'è anche un match di Serie C, ovvero il match del Pino Zaccheria tra Foggia e Juve Stabia. Superando i confini nazionali, ci sono due gare interessanti in Inghilterra e in Scozia: il West Ham va a fare visita allo Stockport County in FA Cup mentre per la Scottish Premiership il Celtic ospita l'Hibernian. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming su Sky e DAZN.

Spezia-Sampdoria, dove vederla in TV

La partita tra Spezia e Sampdoria si giocherà lunedì 11 gennaio 2021 allo stadio Picco di Spezia con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (251 del digitale terrestre). Collegamento dalle ore 20.00 per il pre-partita.

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Spezia anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Calcio in TV oggi e stasera lunedì 11 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 11 gennaio 2021: