Domenica 11 ottobre, le partite di calcio in TV. Una domenica diversa rispetto alle solite perché in questa settimana i club lasciano spazio alle nazionali, quelle europee sono impegnate in Nations League, dopo aver disputato tutte delle partite amichevoli. L'Italia scenderà in campo in Polonia, giocherà una partita molto importante che può dar seguito al successo ottenuto in Olanda un mese fa. L'incontro inizierà alle ore 20.45. Gli appassionati italiani avranno anche la possibilità di seguire una grande sfida, quella tra l'Inghilterra e il Belgio.

Dove vedere Polonia-Italia in TV e in streaming

Polonia-Italia è una partita valida per la terza giornata della Nations League 2020-2021 del Gruppo 1 della Lega A. Gli azzurri, reduci dal tennistico 6-0 alla Moldava, scenderanno in campo forti del primato in classifica – chi vince il girone si qualifica per la Final Four. L'Italia ha pareggiato con la Bosnia, ma vinto in Olanda e ha 4 punti. La Polonia, come l'Olanda, di punti ne ha 3 e confida nel bomber Lewandowski, caldissimo sempre come dimostra anche il poker di domenica scorsa. Mancini vuole allungare la sua serie utile e spera di conquistare un'altra vittoria in Polonia, due anni fa l'Italia si impose 1-0 con un gol nel finale di Biraghi. Polonia-Italia si potrà seguire in diretta su Rai 1, calcio d'inizio alle ore 20.45. Telecronaca di Rimedio e Di Gennaro. L'incontro si potrà seguire in streaming sull'app di RaiPlay o sul sito internet raiplay.it.

Inghilterra-Belgio dove vederla in TV e in streaming

Determinante per l'esito del Gruppo 2 della Lega A è invece l'incontro tra l'Inghilterra e il Belgio che si affronteranno naturalmente a Wembley. Gli inglesi devono vincere (sono già in ritardo in classifica, 4 punti contro 6) e vorrebbero anche riscattare la sconfitta subita nella finale del 3° e 4° posto del Mondiale di Russia. Sfida nella sfida tra i bomber Lukaku e Kane. Inghilterra-Belgio sarà trasmessa in diretta dal canale 20 di Mediaset, visibile sul digitale terrestre. Calcio d'inizio alle ore 18. La partita sarà visibile anche in diretta streaming grazie a Mediaset Play, servizio disponibile tramite App su smartphone e tablet, e sul sito internet mediasetplay.it.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 11 ottobre

Ecco le partite di calcio in TV di oggi, domenica 11 ottobre