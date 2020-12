Sabato 19 dicembre, le partite di calcio in TV. La tredicesima giornata di Serie A propone tre anticipi che riguardano da vicino tutte le zone della classifica: a cominciare dalla vetta, dove la Juventus è in cerca di punti per tentare di avvicinare la capolista Milan. I bianconeri saranno infatti impegnati questa sera allo stadio ‘Ennio Tardini' contro il Parma, dopo aver rallentato con l'Atalanta nel turno infrasettimanale. Reduce da tre pareggi consecutivi, l'ultimo con il Cagliari, la squadra di Liverani rimane però un avversario da prendere con le pinze anche per Cristiano Ronaldo e compagni.

Oltre alla gara di Parma, per la quale in questo articolo vi daremo tutte le informazioni per seguirla in televisione, la Serie A ha in programma anche Fiorentina-Verona e Sampdoria-Crotone: due sfide delicate per Prandelli e Stroppa, entrambi a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel ricco palinsesto televisivo di oggi spiccano inoltre le sfide della 13esima di Serie B e quelle di Premier League, Bundesliga e Liga.

Dove vedere Parma-Juventus in TV e streaming

I novanta minuti dello stadio ‘Ennio Tardini', avranno inizio alle ore 20.45 e verranno trasmessi in diretta streaming da Dazn. La partita sarà dunque visibile su smart tv, PC, notebook, tablet e smartphone. Per tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Dazn, il match sarà disponibile anche su Dazn 1: il canale 209 del decoder Sky Q.

Fiorentina-Verona e Sampdoria-Crotone, dove vedere le due partite in TV

Il fischio d’inizio del match di Firenze è previsto per le ore 15.00 di oggi, e la gara potrà essere seguita su Sky Sport Serie A oppure sul canale 251 di Sky Sport. L'appuntamento di Genova tra blucerchiati e rossoblù, è invece programmato per le 18.00 con diretta televisiva su Sky Sport Serie A oppure sul canale 251 di Sky Sport. Per entrambe le partite sarà a disposizione anche il live streaming grazie a Sky Go e Now Tv.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 19 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV di sabato 19 dicembre: