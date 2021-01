Venerdì 15 gennaio 2021, le partite di calcio in TV. Si apre il weekend calcistico e lo fa nel modo più scoppiettante e vibrante possibile. La prima gara del 18° turno della Serie A 2020/2021 sarà il derby della Capitale Lazio-Roma. Allo stadio Olimpico si affronteranno due delle squadre migliori del nostro campionato e sarà la solita battaglia per imporre il predominio cittadino, con i giallorossi terzi in classifica e la squadra di Inzaghi chiamata a recuperare sulle posizioni che valgono l'Europa. Oltre alla stracittadina capitolina ci sono due anticipi di Serie B, Chievo Verona-Virtus Entella e Vicenza-Frosinone; la Ligue 1 e Bundesliga. Tutte le informazioni sugli appuntamenti calcistici in programma oggi.

Lazio-Roma in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Roma si giocherà oggi venerdì 15 gennaio 2020 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (251 del digitale terrestre). Il derby della Capitale potrà essere seguito anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet); oppure con Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento. La telecronaca del derby sarà a cura di Fabio Caressa con commento tecnico di Beppe Bergomi.

Calcio in TV oggi e stasera venerdì 15 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV venerdì 15 gennaio: