Giovedì 25 marzo le partite di calcio in TV. In programma la sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in programma in Qatar. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 allo stadio Tardini di Parma, con la Nazionale di Roberto Mancini che fa il suo esordio contro la formazione nordirlandese guidata da Ian Baraclough nel gruppo C che comprende anche Svizzera, Bulgaria e Lituania. L'Italia vuole iniziare il suo cammino con il piede giusto per allungare la striscia di 17 gare utili, con la sconfitta che manca dal settembre 2018. I precedenti sorridono alla Nazionale che su 9 incroci hanno collezionato un unico ko, pesante nelle qualificazioni dei Mondiali 1958. Ecco tutte le info per vedere Italia-Irlanda del Nord in TV e in diretta streaming.

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in TV e streaming

Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in TV in esclusiva in chiaro sulla Rai. La partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar con fischio d'inizio in orario alle 20.45 sarà visibile su Rai Uno come sempre accade quando scende in campo la nostra Nazionale. Sarà possibile seguire il confronto anche in streaming, sfruttando una connessione a internet stabile, su dispositivi portatili e computer. Basterà collegarsi attraverso i propri dispositivi alla piattaforma RaiPlay, sul sito di Rai Uno per vedere il match d'esordio degli azzurri nel gruppo C.

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 25 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV giovedì 25 marzo:

15:00 – Inghilterra-Svizzera: Rai Sport (Europei Under 21)

18:00 – Russia-Islanda: Rai Sport (Europei Under 21)

20:45 – Italia-Irlanda del Nord: Rai Uno (Qualificazioni Mondiali)

21:00 – Portogallo-Croazia: Rai Sport (Europei Under 21)