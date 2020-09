Sabato 26 settembre, le partite di calcio in tv. Tutti i massimi campionati sono impegnati anche in questo weekend e gli appassionati di calcio potranno godersi i principali eventi sportivi in diretta e in esclusiva con i pacchetti di abbonamento dedicati. La Serie A vede quattro partite in programma, con Torino-Atalanta alle 15, Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento alle 18 e il posticipo serale di San Siro, Inter-Fiorentina con partenza alle 20.45. Poi Premier League (4 match) Bundesliga (6 partite), Ligue 1 (2) e Liga spagnola (4). In programma tutta l'intera giornata di Serie B

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv stasera

Uno dei big match di giornata è senza dubbio Inter-Fiorentina con i nerazzurri che fanno il loro esordio ufficiale nel campionato di Serie A dopo che è stato loro concesso un turno di riposo ulteriore. La partita è in programma alle 20.45 a San Siro e in tv potrà essere vista dagli appassionati e abbonati di DAZN. Il match sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN. La gara è visibile anche attraverso l'app presente sul decoder Sky Q e attraverso lo streaming scaricando l'applicazione dedicata.

Cagliari-Lazio dove vederla in tv e in streaming

Cagliari-Lazio sarà in programma alle 18 alla Sardegna Arena. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Calcio 251 ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 26 settembre

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 26 settembre: