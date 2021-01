Martedì 19 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. Roma-Spezia è la penultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca allo stadio Olimpico della Capitale alle 21.15 e verrà trasmessa in diretta TV e in streaming sulla Rai. Match in gara unica per determinare la qualificata ai quarti che affronterà il Napoli: al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si disputeranno supplementari ed eventuali calci di rigore. Sarà invece Lazio-Parma (giovedì, 21 gennaio, sempre alle 21.15) a chiudere il turno. Come arrivano Roma e Spezia alla sfida? Dal punto di vista motivazionale sono i liguri a star meglio, perché reduci in campionato da un pareggio pesante sul campo del Torino in chiave salvezza. I giallorossi proveranno a riscattarsi dopo la cocente sconfitta subita nel derby. Nella programmazione del palinsesto televisivo dedicato al calcio ci sono anche gli incontri della Serie B, della Bundesliga, della Premier League e della Liga.

Roma-Spezia dove vederla in TV

La partita Roma-Spezia verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro e in forma gratuita per tutti su Rai 2. Fischio d'inizio alle ore 21.15, per coloro che volessero seguire l'incontro anche in streaming potranno farlo collegandosi alla piattaforma Rai Play e sintonizzandosi sulla diretta. Lo si potrà fare sia con supporti fissi (pc, smart tv) sia mobili (notebook, tablet, smartphone).

Calcio in TV oggi e stasera martedì 19 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 19 gennaio: