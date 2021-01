Giovedì 21 gennaio, le partite di calcio in tv oggi e stasera. Lazio-Parma è l'ultima partita nel calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca alle 21.15 allo stadio Olimpico, a porte chiuse e in gara secca (in caso di parità dopo 90 minuti si procede a supplementari e calci di rigore). La vincente affronterà nei quarti l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto il Cagliari. I biancocelesti arrivano al match tricolose dopo aver ottenuto una bella vittoria nel derby contro la Roma mentre gli emiliani si trovano in una difficile situazione di classifica e lottano per non retrocedere. Opposte motivazioni e necessità di ricorrere al turnover per gestire il surplus di impegni è la nota comune delle due squadre. Nella programmazione calcistica in palinsesto, oltre all'appuntamento con la Coppa Italia, figurano anche due incontri della Liga (Valencia-Osasuna ed Eibar-Atletico Madrid) e la partita di Premier League tra Liverpool e Burnley.

Lazio-Parma, dove vederla in TV

Come tutti gli altri incontri della Coppa Italia anche Lazio-Parma verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 2. Su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) andrà in onda il consueto approfondimento con commenti e interviste del post partita. Usufruendo di una buona connessione a internet sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming, collegandosi alla piattaforma Rai Play attraverso gli abituali dispositivi fissi (smart tv o pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 21 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV giovedì 21 gennaio: