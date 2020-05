Sabato 16 maggio, le partite di calcio in tv. Ritorna la Bundesliga: il campionato tedesco sarà il primo grande torneo a tornare in campo dopo lo stop causato dalla pandemia su scala mondiale. Sono in programma sei gare del campionato tedesco (cinque in contemporanea alle 15.30), valide per la 26esima giornata. Tra queste spiccano il derby Borussia Dortmund-Schalke 04 (15.30) e l'incontro serale Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach (18.30). In Germania le partite della Bundesliga saranno trasmesse in tv in chiaro per i primi due turni di campionato dopo la ripresa; in Italia invece la Bundesliga sarà trasmessa da Sky, che ne detiene i diritti su territorio nazionale.

Dove vedere Borussia Dortmund-Schalke 04 in tv e streaming

Borussia Dortmund-Schalke 04 (Sky) si giocherà alle ore 15.30 di sabato 16 maggio. Si riparte dalla 26a giornata di campionato, laddove la Bundesliga si era fermata per la pandemia da Covid-19 e lo farà con il botto, con il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Una sfida che apre ufficialmente il ritorno del calcio giocato in Europa. L'appuntamento è fissato per le 15.30 di sabato 15 maggio ma la copertura televisiva sarà molto più ampia rispetto ai classici 90 minuti di gioco. Esclusiva sui canali satellitari di Sky, Borussia-Schalke sarà preceduta da un ampio pre partita in studio e da un post partita di commento. Per chi volesse seguire il match integrale ci si sintonizza su ‘Sky Sport Football' mentre per chi non vuole perdersi un solo gol del campionato, appuntamento su ‘Diretta Gol' dove ci saranno collegamenti su tutti i cinque campi in contemporanea: oltre al derby, sono in programma Lipsia-Friburgo, Hoffenheim-Hertha, Fortuna Dusseldorf-Paderborn e Augsburg-Wolfsburg.

Diretta gol Bundesliga su Sky

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach (Sky) è il primo posticipo di sabato che si giocherà in Bundesliga, con inizio del match fissato alle ore 18.30. La diretta sarà un'esclusiva per le reti Sky, con i padroni di casa che ospiteranno il Monchengladbach, sorprendente quarta forza in classifica e in Zona Champions League. La sfida, con studio pre e post gara, sarà trasmessa in diretta e integralmente su un doppio canale Sky: ‘Sky Sport Uno' e ‘Sky Sport Football'.

Calcio in tv, oggi e stasera sabato 16 maggio

15.30 – Borussia Dortmund-Schalke 04: Sky Sport Football

15.30 – Diretta gol Bundesliga: Sky Sport Uno

18.30 – Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach: Sky Sport Uno e Sky Sport Football