FOTO TEMPORANEA, IN ATTESA DELLA THUMB

Venerdì 22 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. La 19esima e ultima giornata del girone d'andata inizia di venerdì. Al Ciro Vigorito di Benevento la squadra campana guidata da Pippo Inzaghi affronta il Torino che in panchina ha per la prima volta Davide Nicola. Il tecnico piemontese ha un compito importante e molto delicato vuole far risalire la china al club granata. In palio punti importanti sia per la squadra campana che è reduce da un pesante e forse anche inaspettato ko contro il Crotone, ma che di punti ne ha raggranellati tanti, ben 21, che per quella del presidente Cairo. Il Benevento è undicesimo in classifica e vuole muovere ulteriormente la propria classifica prima del girone di ritorno. Deve farlo anche il Torino che ha ottenuto fin qui solo due successi, entrambi fuori casa (a Marassi con il Genoa e Parma). I granata sono penultimi e non possono permettere ulteriori passi falsi.

In questo venerdì scendono in campo anche il Borussia Dortmund di Haaland che affronta l'altro Borussia, il Moenchengladbach, in palio punti importanti per la corsa Champions, ma anche il Paris Saint Germain che è tornato al comando della Ligue 1 che se la vedrà con il Montpellier, una delle due squadre che è riuscita in questi ultimi anni a interrompere l'egemonia del Psg.

Benevento-Torino dove vederla in TV

Il match tra il Benevento e il Torino si disputerà venerdì 22 gennaio e inizierà alle ore 20.45. La partita che apre la 19esima giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Sport Serie A) e 251 (Sky Sport), ma anche sui canali del digitale terrestre. Benevento-Torino sarà visibile in streaming su Now Tv e anche su Sky Go, app di Sky.

Calcio in TV oggi e stasera venerdì 22 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV venerdì 22 gennaio