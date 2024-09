video suggerito

Calcio in lutto, è morto a 63 anni Gary Shaw: con l'Aston Villa trionfò in Coppa Campioni nel 1982 A seguito di una caduta in cui ha subito problemi alla testa, lunedì 16 settembre è scomparso Gary Shaw, stella dell'Aston Villa con cui salì sul tetto d'Europa vincendo la Coppa dei Campioni nel 1982 contro il Bayern Monaco. Aveva 63 anni: "Uno dei nostri eroi" ha scritto il club inglese, "purtroppo ora non c'è più"

A cura di Alessio Pediglieri

Aston Villa, calcio inglese e internazionale in lutto per la triste notizia arrivata nella prima parte di giornata lunedì 16 settembre: è morto Gary Shaw, ex attaccante dei Villans e stella della squadra degli anni '80 con cui conquistò il tetto d'Europa, imponendosi in Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco. Aveva 63 anni, il decesso è avvenuto a causa delle conseguenze di una caduta, in cui Shaw aveva battuto la testa.

Gary Shaw muore a 63 anni a seguito di una caduta

Il decesso di Gary Shaw è avvenuto in ospedale, dove era ricoverato da tempo a seguito di una caduta. Aveva battuto la testa, le conseguenze dell'impatto sono risultate fatali: "L'Aston Villa Football Club è profondamente scioccato e addolorato nell'apprendere che Gary Shaw, uno dei nostri eroi vincitori della Coppa dei Campioni, è scomparso. Gary era uno dei nostri, un attaccante di talento che ha deliziato i tifosi con le sue gesta da goleador che hanno contribuito a portare il Villa al successo negli anni '80" ha subito scritto il club inglese. "Seguirono anche riconoscimenti individuali per un giocatore che era idolatrato da molti sugli spalti. È mancato serenamente questa mattina, circondato dai suoi familiari, che hanno chiesto all'Aston Villa di rilasciare una dichiarazione a loro nome. I pensieri di tutto il club sono rivolti alla famiglia di Gary e ai suoi cari in questo momento estremamente difficile".

Chi era Gary Shaw, il "biondino" della Coppa dei Campioni

Gary Shaw, classe '61 è stato senza dubbio uno degli eroi dell'Aston Villa nella Coppa dei Campioni del 1982. Faceva parte di una straordinaria squadra dei Villans che ottenne un successo straordinario e senza pari nei primi anni '80, vincendo la First Division nel 1981 sotto la guida di Ron Saunders e soprattutto nel 1982 la Coppa dei Campioni, nella finale di Rotterdam contro il Bayern Monaco, e la Supercoppa Europea. Originario di Birmingham, Shaw col Villa ha segnato 79 gol in 213 presenze totali per il club nel decennio 1978-88, dopo un periodo di successo come apprendista.