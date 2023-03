Calciatore ceco muore a 24 anni, club sotto shock: venerdì aveva giocato la sua ultima partita La morte improvvisa di Lukas Lehnert ha sconvolto il mondo del calcio nella Repubblica Ceca. Giocava in prestito nell’Hlucin, club della terza divisione dove a ottobre scorso aveva ottenuto una storica vittoria in coppa nazionale contro il Viktoria Plzen.

Lukas Lehnert, il calciatore dell’Hlucin morto per cause al momento sconosciute.

Lukas Lehnert aveva giocato venerdì scorso l'ultima partita con l'Hlucin, squadra della terza divisione della Repubblica Ceca nella quale giocava in prestito dal Banik Ostrava. Era sceso in campo per disputare l'amichevole con il Polanka (vinta 7-0) e nulla lasciava immaginare cosa gli sarebbe accaduto. La notizia della sua morte avvenuta a 24 anni e per cause al momento sconosciute ha profondamente turbato il mondo del calcio ceco.

A ottobre scorso aveva vissuto assieme alla sua formazione uno dei momenti più belli per il club: la vittoria per 3-2 in MOL Cup (la coppa nazionale) contro i campioni del Viktoria Plzen, che nella recente edizione della fase a gironi di Champions erano inseriti nello stesso girone con Inter, Barcellona e Bayern Monaco.

Nelle ultime ore è arrivata la triste notizie, una di quelle che nessuno vorrebbe mai raccontare. Il messaggio di cordoglio pubblicato dalla sua ex squadra, il Banik Ostrava, sui canali social ha dato il "la" al tam tam di cordoglio e dolore per la scomparsa del giocatore

"Il Banik ha ricevuto una notizia molto triste oggi – si legge nella nota ufficiale -. L'ex giocatore del nostro settore giovanile, Lukáš Lehnert, è deceduto improvvisamente all'età di soli 24 anni. Esprimiamo sincere condoglianze alla famiglia".

Sconvolti i compagni di squadra, il messaggio dell'Hlucin condiviso sulla pagina Facebook ufficiale raccoglie tutto il dolore e l'angoscia per quanto accaduto. "Il nostro calciatore e amico Lukas Lehnert è morto improvvisamente all'età di 24 anni. L'FC Hlucin esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Lukas. Non ti dimenticheremo mai, sarai per sempre nei nostri cuori".

Lukas Lehnert era nato il 17 marzo 1998, tra un paio di settimane avrebbe compiuto 25 anni. La sua carriera era iniziata tra le fila del Kravařy e successivamente s'era trasferito nel Baník Ostrava, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a giocare nella squadra B. Di ruolo difensore, s'era guadagnato la stima del club che lo aveva ripagato schierandolo in prima squadra in un test con l'SV Mattersburg.

Una parentesi al Petrkovice in prestito ha preceduto il passaggio a Hlucin nell'estate del 2021, dove è diventato subito un membro stabile della formazione titolare e ha contribuito al raggiungimento del terzo posto nella stagione 2021/2022. Ottimo anche il rendimento in questa stagione, con la squadra che è arrivata al secondo posto e ha raggiunto gli storici ottavi di finale della Coppa MOL.