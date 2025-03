video suggerito

Calciatore 16enne costretto a ritirarsi, ha una grave patologia cardiaca: "Sono sotto shock" Ben Dumigan è il talento del calcio irlandese che ha scoperto di avere una cardiomiopatia ipertrofica. Non può più praticare il calcio a livello agonistico, lo stress costituirebbe un rischio pericoloso. "Le ultime settimane sono state molto difficili".

Ben Dumigan ha dovuto dire addio al calcio giocato a 16 anni ed è stato tremendo. Ha scoperto di avere una rara patologia cardiaca, l'esito degli esami non gli ha lasciato alternativa: l'attività agonistica non fa più per lui, la notizia arriva nel momento migliore/peggiore della sua carriera. Aveva già pronti i bagagli per trasferirsi in Germania, lo attendeva l'Hoffenheim che aveva messo gli occhi su quel ragazzo del Cork City di belle speranze. Ma ha dovuto disfare tutto e strappare il biglietto.

HCM è la sigla che l'ha scioccato: è scritta nella diagnosi che spiega la sua sofferenza, una cardiomiopatia ipertrofica che ha come conseguenze un ispessimento anomalo di una parte del muscolo cardiaco. Rischia la vita? No. Può continuare a vivere serenamente? Sì, anche praticando attività fisica senza eccessi. Ma il calcio no, sarebbe troppo pericoloso considerate le conseguenze (aritmia o scompensi fatali) dello stress al quale il calcio giocato a un certo livello agonistico sottopone il cuore.

I post della federazione irlandese e del ‘suo' Cork City testimoniano quanto il giovane calciatore fosse quotato alla luce anche delle sue prestazioni nelle nazionali giovanili (Under 15, Under 16 e Under 17).

"Annunciare il mio ritiro dal calcio agonistico a un'età così giovane è qualcosa che non avrei mai immaginato di dover fare – ha ammesso il ragazzo al sito ufficiale del Cork City -. Venire a conoscenza della diagnosi per me è stato un vero shock, le ultime settimane sono state molto difficili. Anche se non potrò mai più giocare a calcio, quanto scoperto potrebbe avermi salvato la vita e ne sono molto grato".

L'ultimo pensiero è per esprimere ringraziamenti nei confronti di quanti l'hanno sostenuto e, più ancora, hanno creduto in lui. "Sono sopraffatto dagli incoraggiamenti ricevuti, desidero ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno accompagnato in questo periodo". Finisce qui, sipario. Senza bis.

Il club ha condiviso un messaggio molto toccante: "Continueremo a fare tutto il possibile per aiutare Ben ad adattarsi a questo cambiamento così significativo nella sua vita". L'Ireland Football ha pubblicato un'altra riflessione dedicata al ragazzo: "Auguriamo il meglio a Ben Dumigan dopo il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 16 anni a causa di una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica. Ben è un ex nazionale irlandese Under-15, Under-16 e Under-17 maschile dopo aver scalato i ranghi dell'accademia del Cork City. Siamo tutti con te, Ben".