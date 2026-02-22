Calci e pugni negli spogliatoi all’intervallo di Barletta-Afragolese di Serie D: Torassa in ospedale

Inizia il secondo tempo di Barletta-Afragolese e i padroni di casa scendono in campo con un uomo in meno: Giancarlo Malcore. L'attaccante, bomber e punta di diamante della squadra pugliese è stato espulso dall'arbitro dopo una rissa avvenuta negli spogliatoi. Il match, valido per il campionato di Serie d girone H, è stato infatti contrassegnato da un episodio piuttosto grave capitato nella pancia dello stadio Puttilli di Barletta.

Secondo quanto ricostruisce la Rai, proprio quando le due squadre hanno guadagnato gli spogliatoi al termine della prima frazione, tra Malcore e l’argentino Agustin Torassa, capitano della squadra campana, sarebbe scoppiata una rissa. Il 37enne Torassa sarebbe stato aggredito negli spogliatoi con un calcio e un pugno. A sferrarli sarebbe stato proprio l'attaccante del Barletta, Giancarlo Malcore, durante un acceso diverbio. Ecco perché poi il giocatore non ha proseguito la partita espulso dal direttore di gara. Un episodio che ha reso necessario il trasporto in ospedale di Torassa.

L'argentino avrebbe riportato un trauma cranico fortunatamente guaribile in pochi giorni. Malcore invece è stato espulso e ora la sua posizione dovrà essere sottoposta al giudice sportivo che leggerà attentamente il referto dell'arbitro su quanto accaduto. Su tutto questo indagano anche gli agenti della Digos della questura di Andria. Un episodio assolutamente inaspettato soprattutto per un giocatore dell'esperienza di Malcore che si è presentato a Barletta come una sorta di trascinatore della squadra dopo aver portato il Casarano in Serie C la scorsa stagione anche grazie alle sue innumerevoli realizzazioni.

Sui social, attraverso la sua pagina Instagram, l'Afragolese pubblica un post: "L’A.C. Afragolese esprime la più ferma e totale condanna per il grave episodio di violenza verificatosi negli spogliatoi al termine del primo tempo della gara disputata contro il Barletta – si legge -. Rassicuriamo tifosi, sostenitori e addetti ai lavori sulle condizioni del nostro Agustín Torassa, che è stato prontamente assistito presso l’Ospedale Dimiccoli. Il calciatore è vigile, sta rientrando a casa dopo i controlli medici ed è costantemente monitorato dallo staff medico. La società è al suo fianco e seguirà con la massima attenzione il suo percorso di recupero.

In un momento storico in cui si parla con insistenza della necessità di contrastare la violenza nello sport, episodi come quello accaduto — che vedono coinvolto il calciatore Giancarlo Malcore — restituiscono un’immagine profondamente negativa del calcio e vanificano gli sforzi educativi portati avanti da società, istituzioni e famiglie".