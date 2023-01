Calabria piange sconsolato in panchina: i tifosi dell’Inter gli ricordano il dito medio nel derby Davide Calabria in lacrime dopo la sconfitta del Milan contro l’Inter in Supercoppa italiana. I tifosi nerazzurri gli ricordano il suo dito medio mostrato dopo un derby di campionato vinto dai rossoneri qualche anno fa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan non è mai sceso in campo in Supercoppa Italiana contro l'Inter. Il derby giocato in Arabia Saudita l'hanno stravinto i nerazzurri con un netto 3-0. Una lezione durissima per la squadra di Pioli che ha subito lo strapotere dei ragazzi di Inzaghi capace di imporre il proprio gioco e chiudere ogni linea di passaggio ai rossoneri. Una sconfitta talmente amara per il Milan che ha fatto scoppiare in lacrime Davide Calabria. Il capitano del Milan, rientrato a pieno regime in questo 2023 dopo l'infortunio patito un mese prima della sosta dei Mondiali, si è seduto in panchina dopo la sostituzione ed è letteralmente crollato. L'immagine della disperazione di Calabria è stato subito immortalata dalle telecamere che si sono soffermate su questa scena che fa molto male ai tifosi del Milan, ma non a quelli dell'Inter.

Non tanto per la rivalità tra le due squadre milanesi, quanto piuttosto per una sorta di rivincita avuta a distanza di tre anni, precisamente da quel derby in campionato datato ottobre 2020. Quella fu la gara in cui i rossoneri, 4 anni e 8 mesi dopo l'ultima volta, tornarono a vincere un derby in campionato grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic intervallata dall'inutile rete di Lukaku. Al triplice fischio dell'arbitro, Davide Calabria, parzialmente coperto dall'abbraccio dei suoi compagni durante i festeggiamenti, ha mostrato il dito medio a qualcuno, forse ai tifosi, ma non fu chiarissimo. Tanto bastò però per scatenare l'ira dei sostenitori nerazzurri che stasera, guardandolo piangere, hanno ricordato a Calabria proprio quel suo gesto mostrando quell'immagine sui social.

L’immagine incriminata in cui Calabria mostra il dito medio dopo il derby del 2020.

Calabria da capitano sentiva molto questa partita. Sente la maglia rossonera, il suo prestigio e il suo peso. Sente la responsabilità di quella fascia da capitano indossata proprio da Paolo Maldini che ora segue il Milan passo dopo passo. Il terzino destro del diavolo è stato anche l‘ultimo a mollare al ‘Via del Mare' di Lecce quando un suo gol è riuscito ad evitare un'incredibile sconfitta alla squadra di Pioli in terra salentina. Ma il pareggio contro la squadra di Baroni nell'ultimo turno di campionato, rappresenta l'ennesima caduta di un Milan che in questo 2023 sembra irriconoscibile. L'anno dei rossoneri è infatti iniziato con la vittoria 1-2 sulla Salernitana all'Arechi ma che non è stata messa al sicuro fino all'ultimo minuto lasciando ai granata anche la possibilità di pareggiare.

L’esultanza del Milan al triplice fischio.

Era il 4 gennaio e quella fu l'ultima vittoria della squadra di Pioli che successivamente si è fermata contro la Roma in casa subendo una rimonta nel finale da 0-2 a 2-2. Poteva andare peggio? Certo, perché in settimana è stato il Torino a dare l'ennesima delusione del 2023 a questo Milan sconfitta dal Torino a San Siro negli ottavi di Coppa Italia con i granata in dieci uomini. Il pareggio di Lecce e la sconfitta netta nel derby di Supercoppa contro l'Inter è stata solo l'ultima goccia di un Milan che sembra incapace di reagire e che si racchiude tutto nelle lacrime di capitan Calabria crollato sotto i colpi dei ragazzi di Simone Inzaghi.