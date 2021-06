I giocatori di São Bento e Bangu hanno vissuto momenti di autentico terrore durante il match giocato dalle due squadre a Sorocaba e valido per la Serie D brasiliana. Nel finale del primo tempo il centrocampista del Bangu Caio Cézar ha prima perso conoscenza, poi ha avuto un violento attacco di convulsioni. Subito soccorso, è stato circondato dai gesti di disperazione di compagni ed avversari, esattamente come avvenuto sabato scorso durante gli interminabili attimi del malore di Christian Eriksen.

Il medico del São Bento è stato uno dei primi a prestare soccorso a Caio Cézar, che è un ex giocatore del club paulista. Un'ambulanza è poi arrivata fortunatamente in tempi rapidi ed ha portato subito in ospedale il 25enne calciatore. Il centrocampista aveva avuto già dei sintomi durante la partita, con un po' di mal di testa, ed era poi stato sostituito al 43′ della prima frazione: proprio mentre usciva dal campo, si è accasciato sui cartelloni pubblicitari.

Immediate le richieste di aiuto, diventate concitate quando il giocatore ha iniziato ad avere la crisi convulsiva, durata circa 15 o 20 secondi. Poi fortunatamente Caio Cézar ha ripreso conoscenza ed è stato immobilizzato sulla barella con maschera di ossigeno prima di essere caricato sull'ambulanza. Arrivato cosciente in ospedale, al momento il centrocampista non presenta sintomi preoccupanti e sarà sottoposto ad una serie di esami per individuare la possibile causa delle convulsioni patite sul terreno di gioco.

Al termine del match, terminato 1-1, il Bangu ha diffuso un comunicato per tranquillizzare tutti e ringraziare per il supporto ricevuto: "Il Bangu Atlético Clube informa che il giocatore Caio Cézar è già guarito ed è stato dimesso dall'ospedale, dopo essersi sentito male nella partita contro il São Bento. Cogliamo l'occasione per ricordare che l'atleta, dopo l'incidente avvenuto allo stadio, era accompagnato dal medico del club, il dottor Rômulo Capello. Dopo tutti gli esami e le procedure eseguite, il giocatore è stato dimesso. Il Bangu coglie l'occasione per ringraziare per le manifestazioni di affetto ricevute sui propri social dopo l'accaduto ed esprime un ringraziamento speciale all'équipe medica dell'Unimed Hospital di Sorocaba per la professionalità e il servizio prestati".