Cagliari-Napoli è una sfida della giornata numero 15 della Serie A 2020/2021. La partita tra i rossoblù di Eusebio Di Francesco e gli azzurri di Rino Gattuso si giocherà domenica 3 gennaio 2021 alla Sardegna Arena di Cagliari, con fischio d'inizio programmato per le ore 15.00. Le squadre vengono da un periodo non esattamene positivo: i sardi hanno perso in casa della Roma e non vincono in campionato dall'inizio di novembre, quando ebbero la meglio sulla Sampdoria per 2-0; mentre i campani hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Torino prima della sosta e hanno bisogno urgente di punti per restare agganciati al treno di testa e non perdere contatto con la parte alta della classifica.

Gennaro Gattuso deve fare i conti con diverse assenze importanti a Cagliari: l'allenatore partenopeo non avrà a disposizione Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Victor Oshimen ma dovrebbe ritrovare dal primo minuto Hirving Lozano.

Cagliari-Napoli, dove vederla in TV

Cagliari-Napoli si gioca domenica 3 gennaio 2021 alla Sardegna Arena di Cagliari con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Calcio HD (canale 256). Nel pre e nel post gara collegamenti con lo studio e approfondimenti con i protagonisti del match.

La diretta streaming di Cagliari-Napoli

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 14:00. Si può vedere la partita di Cagliari anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.