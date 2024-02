Bus del Real Madrid tamponato in autostrada verso Lipsia: “É stato un tifoso che ci stava filmando” Il bus del Real Madrid è stato tamponato in autostrada da un’auto. La squadra a bordo del mezzo era diretta a Lipsia per la partita di Champions contro i tedeschi. Il club spagnola ha spiegato quanto accaduto: “É stato un tifoso che ci stava filmando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto "BILD".

Il viaggio del Real Madrid verso la Germania in direzione Lipsia per l'andata degli ottavi di Champions League che la squadra di Ancelotti giocherà domani, martedì 13 febbraio, poteva avere conseguenze ben più gravi. Le Merenguers sono stati costretti a raggiungere Lipsia con l'autobus ufficiale del club a causa dello sciopero all'aeroporto di città. Il Real per questo motivo ha dovuto riprogrammare il proprio viaggio per evitare una chiusura che gli avrebbe impedito di raggiungere la destinazione.

Invece del volo diretto per Lipsia, l'aereo del Real Madrid è infatti atterrato quest'oggi alle 11:38 a Erfurt. Da lì gli uomini di Ancelotti hanno fatto un viaggio in pullman di oltre 160 chilometri che per poco non si trasformava in tragedia. Già, perché in autostrada un auto ha pericolosamente tamponato il bus mentre stava cambiando corsia. Il club ha successivamente riferito a MARCA quanto accaduto realmente. Alla base ci sarebbe stata la superficialità dell'autista della vettura che mentre era in corsa ha pensato bene di fare un video al bus perdendo poi il controllo della sua macchina.

Il Real Madrid giocherà a Lipsia l'andata degli ottavi di Champions.

La versione dell'accaduto è abbastanza chiara. Il Real Madrid ha spiegato: "Sull'autostrada A4, tra Eichelborn e Nohra, una Toyota bianca si è scontrata con il nostro autobus – si legge – Il conducente dell'auto non si è accorto della vicinanza con l'autobus mentre cambiava corsia rompendo lo specchietto". Un impatto banale ma che poteva avere conseguenze ben più gravi se l'uomo avesse perso completamente il controllo del mezzo: "Non è ancora chiara l'entità dei danni subiti dall'autobus del Real".

Nonostante questo l'autista del bus del Real Madrid ha sentito l'impatto optando per una breve sosta e fortunatamente tutte le persone coinvolte hanno proseguito senza subire incidenti. Ciò che è accaduto, secondo il racconto fatto dal club spagnolo a MARCA è stato piuttosto particolare: "Un tifoso che stava filmando l'autobus con la sua macchina perdendo completamente il controllo del mezzo e noi non ce ne siamo accorti – ha proseguito – Lo hanno visto le auto in corsa dietro di noi".