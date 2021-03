A Sanremo è andato sul palco anche uno spicchio di Juventus. Tra uno Zlatan Ibrahmovic rossonero e un Amadeus nerazzurro, a dare lustro e spazio ai colori bianconeri è stato il cantante Bugo, che è da sempre un dichiarato tifoso della Vecchia Signora. E proprio nella serata di Juventus-lazio dove la squadra di Pirlo ha trionfato 3-1 ribaltando lo svantaggio iniziale, Cristian Bugo ha prima ringraziato via social network Amadeus e poi si è presentato sul palco del Teatro Ariston con un impermeabile bianco e nero.

Il ringraziamento di Bugo ad Amadeus era arrivato qualche minuto prima di arrivare sul palco per cantare la propria canzone nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo: "Grazie Amadeus per farmi cantare dopo la Juve eheh" aveva twittato il cantante poco dopo il 90′ di Juventus-Lazio. Che ha seguito in camerino e per la quale, di certo, ha perso anche la voce visto che nella sua interpretazione un po' di raucedine per qualche urlo di troppo (forse tre, come i gol di Morata e Rabiot) si è notato.

Dopotutto per chi è tifoso della Juventus, vivere in diretta la partita contro la Lazio non dev'essere stato semplice. La rabbia e la delusione per l'errore di Kulusevski che apre le porte del gol a Correa, il fastidio di vedere una gara già compromessa dopo nemmeno mezz'ora. Poi, la gioia per la reazione e il gol di Rabiot e infine, il grido per i rigori non dati e l'esultanza sfrenata per la doppietta di uno spietato Morata che ha ribaltato la partita.

Così, anche Bugo, nella privacy del suo camerino ha sicuramente prima recriminato e poi ha esultato per il successo della sua squadra del cuore che ha voluto omaggiare con un look non lasciato al caso che ha fatto la replica alle parole sui social: un impermeabile a scacchi, in bianco e nero che non è sfuggito ai più attenti quale tributo finale per la Juventus.