Buffon si esalta per Donnarumma, miglior portiere 2021: “Bravo Gigione, ne arriveranno altri!” Premiato al Pallone d’Oro con il “Trofeo Jašin”, Gianluigi Donnarumma ha ricevuto i complimenti via social anche da Buffon: “Te lo sei meritato alla grande!”

A cura di Alessio Pediglieri

Gianluigi Donnarumma è stato premiato in occasione del Pallone d'Oro 2021, con il trofeo dedicato al Miglior Portiere dell'anno. Un riconoscimento importantissimo per un professionista di soli 22 anni e che è già stato indicato da più parti – e prima del premio di lunedì sera – tra i migliori nel suo ruolo attualmente e in divenire. In questo 2021 non ha avuto rivali, "Gigio", andando a conquistare insieme alla Nazionale italiana gli Europei come miglior giocatore del torneo e mostrando qualità assoluta anche nella sua permanenza in rossonero, fino alla scorsa estate e alla tribolata cessione al Psg.

Donnarumma ha preceduto nel "Trofeo Jašin" Edouard Mendy del Chelsea e Jan Oblak dell'Atletico Madrid in un successo che è stato quasi un plebiscito (quasi 200 voti di distacco dal secondo). Un premio istituito solamente nel 2019 e che annovera – causa Covid – solamente un predecessore, Alisson, con la maglia del Liverpool. Per l'attuale estremo del Paris Saint Germain, sono piovuti tributi da ogni dove a conferma delle sue potenzialità. Applausi, qualche critica per il discorso di ringraziamento e poi via di nuovo a concentrarsi nella sua attuale avventura parigina, che dovrà confermarne la grandezza internazionale.

Compito arduo ma che da oggi avrà un appoggio morale in più, quello di un altro Gianluigi, Buffon, che non ha perso occasione per complimentarsi con il suo omonimo a poche ore dal ricevimento del Premio: "Grande Gigione, te lo sei meritato alla grande! Continua così che ne arriveranno altri!". Un complimento e un augurio per il futuro da chi di premi e riconoscimenti ne ha ricevuti a decine e che ancora adesso, non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo.

Dopotutto Gigio Donnarumma ha raccolto il testimone proprio da Gigi Buffon. Da subito è stato indicato quale suo naturale successore tra i pali a rappresentare la scuola italiana di portieri riconosciuta per qualità da sempre in tutto il mondo. Il "Trofeo Jašin" è di fatto il primo step di riconoscimento internazionale, ma la strada è lunghissima. Se da un lato, i complimenti di un totem mondiale come Buffon non possono che ridare entusiasmo, dall'altro pesano come un macigno. A farli è stato non uno qualunque, ma un portiere che in carriera – tra i tanti trofei – ha vinto il premio come miglior portiere del Mondiale 2006, è arrivato secondo al Pallone d'Oro dello stesso anno, è stato insignito dall'Uefa nel 2003 come miglior giocatore in assoluto (prima volta per un portiere) ed eletto miglior portiere del decennio 2000-2010. Di cui Donnarumma ha raccolto un pesantissimo testimone.