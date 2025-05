video suggerito

Bufera Vis Pesaro dopo il caso Bagni esploso a Le Iene: sospeso il Direttore Sportivo Menga Il Direttore Sportivo della Vis Pesaro, Michele Menga, è stato sospeso dal club dopo la bufera emersa per il servizio de Le Iene su Salvatore Bagni: "Il club ha disposto accertamenti al fine di valutare l'eventuale coinvolgimento dello stesso Menga nelle vicende millantate dal Sig. Salvatore Bagni e disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti".

A cura di Fabrizio Rinelli

Questa sera alle 20 ci sarà il ritorno dei playoff di Serie C tra Rimini e Vis Pesaro dopo il punteggio di 1-1 maturato all'andata al Benelli. I "cugini" romagnoli sperano di spuntarla in casa contro i marchigiani che però nelle ultime ore sono stati travolti dal caso Salvatore Bagni esploso dopo il servizio de Le Iene. La nuova Iena Luca Sgarbi si finge fratello di un giovane calciatore per indagare sull'accesso alle squadre professionistiche. Si rivolge così al talent scout Salvatore Bagni che gli propone una squadra dietro compenso: proprio la Vis Pesaro.

Il costo? Dai 30 ai 50 mila euro. In questo caso 30mila allo stesso Bagni e 20 a Michele Menga, ovvero il Direttore Sportivo della Vis Pesaro. Il suo nome e il suo volto emergono chiari nel filmato mandato in onda dal programma Mediaset e per questo la società pesarese ha deciso con un comunicato di sospenderlo. Un caos generale che ha generato stupore e incredulità da parte dell'opinione pubblica e che di sicuro avrà delle ripercussioni. Nel frattempo questo è stato il provvedimento del club che stasera tra le altre cose si gioca un appuntamento fondamentale.

La partita della storia di fatto si è trasformata in un incubo proprio a seguito di questo servizio. La nota del club nel frattempo è chiara: "In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13/05/2025, la VIS PESARO 1898 intende esprimere la propria posizione – si legge nel comunicato apparso sul sito e sui canali social ufficiali del club -. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea".

Il ds della Vis Pesaro, Menga, ripreso all'interno del servizio.

E continua: "La VIS PESARO 1898, ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto la sospensione del Direttore Sportivo Michele Menga ed ha disposto accertamenti al fine di valutare l’eventuale coinvolgimento dello stesso nelle vicende millantate dal Sig. Salvatore Bagni e disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti. La Società sportiva si riserva di tutelare la propria immagine e reputazione nelle sedi più opportune, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni".