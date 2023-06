Bufera su Kubo dopo Giappone-Perù: scambia la maglia con un avversario e poi la lascia per terra Takefusa Kubo è finito nella bufera in Perù dopo l’amichevole del suo Giappone contro la nazionale sudamericana. Il giocatore della Real Sociedad ha scambiato la maglia con un avversario per poi lasciare cadere per terra prima di dirigersi negli spogliatoi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Giappone ha battuto 4-1 in amichevole il Perù in una gara senza storia vinta dai nipponici con il punteggio di 4-1. Le reti di Mitoma, Maeda e la doppietta di Ito hanno permesso ai padroni di casa di battere nettamente i sudamericani. Ma ciò che ha maggiormente catturato l'attenzione dei tifosi non è stato tanto l'esito della gara o la dinamica dei gol, quanto un video emerso nelle ultime ore e che riguarda i saluti finali dei giocatori in campo. Nello specifico a finire nella bufera è stato Takefusa Kubo, attaccante della Real Sociedad che rappresenta uno dei gioielli della nazionale giapponese.

Il giocatore è stato immortalato in un filmato in cui si scambia la maglietta con un avversari. Alexander Callens chiede proprio al giocatore della Real Sociedad di avere la sua maglia del Giappone in cambio della sua. Kubo accetta e si mette la camiceta rossa sulle spalle senza indossarla. A un certo punto il giocatore nipponico si avvicina a un collaboratore della panchina giapponese e chiede un'altra maglietta da indossare. Prontamente gliene viene consegnata una bianca, forse usata per il riscaldamento. Kubo la indossa mentre sulle sue spalle c'era ancora quella del Perù che lascia così cadere sul rettangolo verde.

Un gesto insolito per un giocatore del Giappone, maestro di disciplina ed educazione come dimostrato più volte anche durante i Mondiali in Qatar. Fecero il giro di tutte le televisioni del globo infatti le immagini dei sostenitori asiatici intenti a pulire gli spalti dopo la partita e i giocatori a non sporcare invece gli spogliatoi. Ecco perché il gesto di Kubo stona un po' con la disciplina giapponese. Qualcuno ha pensato che Kubo non si fosse accorto della caduta della maglia del Perù, altri invece puntano il dito sul comportamento del giocatore che sarebbe stato irrispettoso.

La story di scuse da parte di Kubo su Instagram.

Inevitabilmente è scattata la bufera in Perù contro il giocatore che però ha provato subito a scusarsi attraverso una story sul proprio profilo Instagram. Il giocatore è dispiaciuto e dalle sue parole traspare proprio questo suo disappunto per aver creato tutto ciò. "Non era mia intenzione lasciare lì la maglia – ha scritto – Stavo tenendo d'occhio il mio infortunio alla caviglia e ho completamente dimenticato che la stavo tenendo in mano". Kubo si rivolge al popolo peruviano: "Chiedo scusa al popolo del Perù che si è sentito male per questo. Non era mia intenzione ma ho trascurato le dimensioni di questo gesto".